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神級泡麵限時回歸！「麻辣燙＋豆漿」隱藏吃法再掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
期間限定的泡麵復刻回歸，引起網友熱議。 示意圖／AI生成
期間限定的泡麵復刻回歸，引起網友熱議。 示意圖／AI生成

泡麵是不少人宵夜的首選，台灣泡麵口味更是百花齊放。其中，人氣極高的素食泡麵「維力素飄香麻辣燙」，不僅以香麻濃郁的湯頭擄獲大批粉絲，還衍生出不少網友口耳相傳的「隱藏版吃法」。有網友在超商發現期間限定的「素飄香麻辣燙豆漿粉」復刻回歸，再度掀起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文表示，曾於2025年6月限時上市、不到一個月便迅速消失的「素飄香麻辣燙豆漿粉」，如今已在2026年5月悄悄回歸。他透露，自己在超商一看到就立刻買了一碗，並笑稱，「應該不會一個月後又消失了吧」。

「維力素飄香麻辣燙」向來是台灣相當受歡迎的素食泡麵，以香麻帶勁、濃郁順口的湯頭，以及酸菜提味的層次感聞名。而爆紅的隱藏吃法就是「麻辣燙+無糖豆漿」，想要還原「麻奶鍋」風味，可以參考黃金比例「無糖豆漿400ml，搭配開水200ml」，將混合湯底煮滾後放入麵體，約煮60秒即可起鍋，能讓麵條完整吸附湯汁。也可加入高麗菜、菇類或少量番茄汁等配料，讓湯頭更鮮甜，也能降低死鹹感。

部落客「找蔬食Travego」曾表示，「內附豆漿粉」版本除了原有的調味包之外，還多了一包份量不少的豆漿粉，熱水沖下去「湯色滿美的」。不過他認為，「可惜喝起來濃郁度跟厚度，都沒有直接用無糖豆漿來得好」，因此之後仍會選擇買原版＋義美厚豆奶。

有網友認為，與其選擇豆漿粉版本，不如直接購買原版麻辣燙再加入無糖豆漿，「湯頭比較濃郁」，豆漿粉版較像是將辣度變得柔和一些，整體風味雖較溫順，「湯頭就比買無糖豆漿來煮，略遜色了一些」，若本身覺得原版麻辣燙辣度偏高，「那麼這款豆漿粉的會更適合吃」。

素飄香麻辣燙豆漿粉。圖／截自維力食品官網
素飄香麻辣燙豆漿粉。圖／截自維力食品官網

泡麵 素食 豆漿

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