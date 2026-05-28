台灣泡麵神作！他見外國客賣場「整車狂掃」老饕認證：真的懂吃

台灣泡麵種類多元，其中附有真空調理包的牛肉麵泡麵，更是不少人心中的經典。近日一名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，自己到西門町的家樂福購物時，發現前方外國遊客推車裡幾乎清一色都是滿漢大餐泡麵，其中一口味更是掃到貨架空出一大塊，讓他忍不住驚呼，「真的有這麼好吃嗎？」，文章一出馬上釣出一票人直呼「懂吃」。

原PO表示他在家樂福看到外國人推車裡都是滿漢大餐泡麵，其中又以「麻辣鍋牛肉麵」最受歡迎，文章引發不少網友熱議，許多人直呼外國人「懂吃！國外的泡麵大多只有調味粉跟乾燥蔬菜」、「韓國人還蠻愛的，不少韓國人的YT有拍泡麵比較，因為他們的泡麵連肉塊都沒有」、「滿漢確實會有一秒到牛肉麵店的感覺」、「傅培梅老師的傑作，暢銷全球」。

但也有人持相反意見，「覺得還好欸⋯」、「我覺得滿漢被網紅吹的太過頭了」、「以前的版本是真的好吃…現在就外國人才會覺得非常好吃」、「牛肉泡麵只愛一度讚」、「這玩意以前的更好吃，有一包麻辣溫度計，加下去真的麻辣」、「你看到的只是個案」。

根據國立臺灣歷史博物館臉書指出，1979年，料理名師傅培梅受邀赴日擔任山森食品中華料理顧問，接觸到高溫殺菌調理包技術後，開始思考如何運用新技術減少家庭備餐時間。1982年，她接受統一企業邀請，參與調理包食品研發，從肉品、辛香料到烹調流程，全都反覆測試調整。

後來誕生的滿漢大餐泡麵，初期因無法預估市場反應，調理包全靠人工烹煮與手工包裝，直到熱賣後才導入自動化設備。如今經典的牛肉塊與湯頭，也成為台灣泡麵發展的重要代表之一。