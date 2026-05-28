快訊

MLB／大谷翔平「二刀流」連兩戰開轟 首打席棒打菅野智之已是對決第3轟

MLB／大谷二刀流出賽 首局首打席就砲轟老大哥菅野智之

費城人桑契斯指標數據太強成塞揚首選 大谷局數太少是致命傷

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣泡麵神作！他見外國客賣場「整車狂掃」老饕認證：真的懂吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友逛家樂福時發現外國人車子裡都是滿漢大餐泡麵。示意圖／AI生成
網友逛家樂福時發現外國人車子裡都是滿漢大餐泡麵。示意圖／AI生成

台灣泡麵種類多元，其中附有真空調理包的牛肉麵泡麵，更是不少人心中的經典。近日一名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，自己到西門町家樂福購物時，發現前方外國遊客推車裡幾乎清一色都是滿漢大餐泡麵，其中一口味更是掃到貨架空出一大塊，讓他忍不住驚呼，「真的有這麼好吃嗎？」，文章一出馬上釣出一票人直呼「懂吃」。

原PO表示他在家樂福看到外國人推車裡都是滿漢大餐泡麵，其中又以「麻辣鍋牛肉麵」最受歡迎，文章引發不少網友熱議，許多人直呼外國人「懂吃！國外的泡麵大多只有調味粉跟乾燥蔬菜」、「韓國人還蠻愛的，不少韓國人的YT有拍泡麵比較，因為他們的泡麵連肉塊都沒有」、「滿漢確實會有一秒到牛肉麵店的感覺」、「傅培梅老師的傑作，暢銷全球」。

但也有人持相反意見，「覺得還好欸⋯」、「我覺得滿漢被網紅吹的太過頭了」、「以前的版本是真的好吃…現在就外國人才會覺得非常好吃」、「牛肉泡麵只愛一度讚」、「這玩意以前的更好吃，有一包麻辣溫度計，加下去真的麻辣」、「你看到的只是個案」。

根據國立臺灣歷史博物館臉書指出，1979年，料理名師傅培梅受邀赴日擔任山森食品中華料理顧問，接觸到高溫殺菌調理包技術後，開始思考如何運用新技術減少家庭備餐時間。1982年，她接受統一企業邀請，參與調理包食品研發，從肉品、辛香料到烹調流程，全都反覆測試調整。

後來誕生的滿漢大餐泡麵，初期因無法預估市場反應，調理包全靠人工烹煮與手工包裝，直到熱賣後才導入自動化設備。如今經典的牛肉塊與湯頭，也成為台灣泡麵發展的重要代表之一。

傅培梅不拘泥於廚房裡的烹飪，也曾參與統一滿漢大餐牛肉麵的調理研發。圖／聯合報系資料照片
傅培梅不拘泥於廚房裡的烹飪，也曾參與統一滿漢大餐牛肉麵的調理研發。圖／聯合報系資料照片

泡麵 台灣 西門町 家樂福

延伸閱讀

她將1甜品加入泡麵中驚呼「有奶香味」 一票人搖頭：想法太邪門

煮泡麵加1物超怪？他被朋友喊「邪教」 意外釣出一票網友共鳴

仁川機場哺乳室竟成泡麵區？中國旅客小紅書祕技教學 韓網炸鍋了

看似普通…日本人一吃秒淪陷！台「神級伴手禮」爆紅 網喊：開封直接嗑光

相關新聞

神級泡麵限時回歸！「麻辣燙＋豆漿」隱藏吃法再掀熱議

泡麵是不少人宵夜的首選，台灣泡麵口味更是百花齊放。其中，人氣極高的素食泡麵「維力素飄香麻辣燙」，不僅以香麻濃郁的湯頭擄獲大批粉絲，還衍生出不少網友口耳相傳的「隱藏版吃法」。有網友在超商發現期間限定的「素飄香麻辣燙豆漿粉」復刻回歸，再度掀起熱烈討論。

台灣泡麵神作！他見外國客賣場「整車狂掃」老饕認證：真的懂吃

台灣泡麵種類多元，其中附有真空調理包的牛肉麵泡麵，更是不少人心中的經典。近日一名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享，自己到西門町的家樂福購物時，發現前方外國遊客推車裡幾乎清一色都是滿漢大餐泡麵，其中一口味更是掃到貨架空出一大塊，讓他忍不住驚呼，「真的有這麼好吃嗎？」，文章一出馬上釣出一票人直呼「懂吃」。

日本茶飲傳到港 林氏璧爆料「萊爾富再進新品」：大家敲碗很久

近日萊爾富大量引進日本瓶裝茶飲引發熱烈討論，不少人都在關注新品何時再度登台，旅遊達人林氏璧今日再度分享最新消息。透露聽說綾鷹濃綠茶已經到港，讓不少日本茶飲愛好者相當期待；至於先前討論度很高的伊右衛門濃茶，小編則坦言目前還不知道會不會繼續引進。

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？網揭真相：走2萬步都不累

近期，運動鞋品牌「On」與「HOKA」因舒適性而爆紅，網友分享實測每天步行2萬步也不感到疲累。許多愛用者在社交平台分享心得，強調穿著後的舒適感，並在旅遊中使足部不易感到疲勞。然而，也有用戶對這兩品牌持保留態度，認為舒適度參差不齊。

限購1組！好市多超夯「星巴克隨星杯」回歸 會員搶翻：有分店已賣光

好市多再度上架去年掀起搶購熱潮的「迷你星巴克隨星杯」即溶咖啡，吸引大批會員前往選購。根據臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的消息，這款商品因外型可愛及限量供應，迅速成為話題中心。

1盒1千個！好市多神物「用到懷疑人生」 網讚超萬用：裝食物、撿狗便都行

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一組照片並發文表示，自己多年前促銷時購入的兩盒食物保鮮袋，終於在近日用完，引發網友廣泛討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。