日本茶飲傳到港 林氏璧爆料「萊爾富再進新品」：大家敲碗很久

近日萊爾富大量引進日本瓶裝茶飲引發熱烈討論，不少人都在關注新品何時再度登台，旅遊達人林氏璧今日再度分享最新消息。透露聽說綾鷹濃綠茶已經到港，讓不少日本茶飲愛好者相當期待；至於先前討論度很高的伊右衛門濃茶，小編則坦言目前還不知道會不會繼續引進。

另外，林氏璧也提到，萊爾富進口日本茶飲特價活動，已經確認延長到6月23日。表示目前已經有人買到伊右衛門柚子茶，不過自己這兩天還沒親自去巡店，因此尚未看到商品本人。同時他也預告，後面還會有其他大家敲碗很久的商品陸續進來，但暫時先賣個關子，不提前透露。

萊爾富引進大量日本飲品，也曾在Threads上掀起討論。有網友分享門市照片，指出萊爾富飲料冰櫃中，整整兩排幾乎都是日本茶飲，讓不少人驚呼根本像把日本便利商店直接搬進台灣。甚至連官方小編都親自留言「不用飛，把日本搬到你眼前」。

不少網友更認為，萊爾富近年的商品策略確實越來越有特色，不只日本茶飲，甚至連北海道牛乳都開始上架，還分成不同容量販售，讓當時不少人直呼根本是「台版Lawson」。也有人認為，自從聯邦集團接手後，萊爾富不論商品選品或服務品質，都明顯開始做出差異化。

事實上，林氏璧也一直很關注萊爾富引進日本商品的動向，曾分享京都福壽園伊右衛門濃茶已在門市上架，未來綾鷹系列也有機會登場，且價格約落在39元左右，和日本便利商店相比仍相當有競爭力。