快訊

再拋少子化解方…傅崐萁：生一胎住社宅30年免費 兩胎終身

美貌驚艷全網！孫淑媚出道31年顏值進化史 14歲嫩照到45歲逆齡照曝光

與魏哲家餐敘傳插曲！黃仁勳發炒麵展親和力 下一秒千萬座車違停慘吃紅單

聽新聞
0:00 / 0:00

日本茶飲傳到港 林氏璧爆料「萊爾富再進新品」：大家敲碗很久

聯合新聞網／ 綜合報導
近日萊爾富大量引進日本瓶裝茶飲引發熱烈討論。圖／萊爾富提供
近日萊爾富大量引進日本瓶裝茶飲引發熱烈討論。圖／萊爾富提供

近日萊爾富大量引進日本瓶裝茶飲引發熱烈討論，不少人都在關注新品何時再度登台，旅遊達人林氏璧今日再度分享最新消息。透露聽說綾鷹濃綠茶已經到港，讓不少日本茶飲愛好者相當期待；至於先前討論度很高的伊右衛門濃茶，小編則坦言目前還不知道會不會繼續引進。

另外，林氏璧也提到，萊爾富進口日本茶飲特價活動，已經確認延長到6月23日。表示目前已經有人買到伊右衛門柚子茶，不過自己這兩天還沒親自去巡店，因此尚未看到商品本人。同時他也預告，後面還會有其他大家敲碗很久的商品陸續進來，但暫時先賣個關子，不提前透露。

萊爾富引進大量日本飲品，也曾在Threads上掀起討論。有網友分享門市照片，指出萊爾富飲料冰櫃中，整整兩排幾乎都是日本茶飲，讓不少人驚呼根本像把日本便利商店直接搬進台灣。甚至連官方小編都親自留言「不用飛，把日本搬到你眼前」。

不少網友更認為，萊爾富近年的商品策略確實越來越有特色，不只日本茶飲，甚至連北海道牛乳都開始上架，還分成不同容量販售，讓當時不少人直呼根本是「台版Lawson」。也有人認為，自從聯邦集團接手後，萊爾富不論商品選品或服務品質，都明顯開始做出差異化。

事實上，林氏璧也一直很關注萊爾富引進日本商品的動向，曾分享京都福壽園伊右衛門濃茶已在門市上架，未來綾鷹系列也有機會登場，且價格約落在39元左右，和日本便利商店相比仍相當有競爭力。

林氏璧 萊爾富 日本 茶飲

延伸閱讀

看似普通…日本人一吃秒淪陷！台「神級伴手禮」爆紅 網喊：開封直接嗑光

搬日本電器回台必看！林氏璧曝「2配件最常踩雷」 恐當場沒收

東京感冒疫情嚇壞旅客？林氏璧曝2疾病都在低點：有事我和羅一鈞會主動說

日本妹驚呼「台灣人身上香香的」！網友全震驚：要確定欸

相關新聞

日本茶飲傳到港 林氏璧爆料「萊爾富再進新品」：大家敲碗很久

近日萊爾富大量引進日本瓶裝茶飲引發熱烈討論，不少人都在關注新品何時再度登台，旅遊達人林氏璧今日再度分享最新消息。透露聽說綾鷹濃綠茶已經到港，讓不少日本茶飲愛好者相當期待；至於先前討論度很高的伊右衛門濃茶，小編則坦言目前還不知道會不會繼續引進。

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？網揭真相：走2萬步都不累

近期，運動鞋品牌「On」與「HOKA」因舒適性而爆紅，網友分享實測每天步行2萬步也不感到疲累。許多愛用者在社交平台分享心得，強調穿著後的舒適感，並在旅遊中使足部不易感到疲勞。然而，也有用戶對這兩品牌持保留態度，認為舒適度參差不齊。

限購1組！好市多超夯「星巴克隨星杯」回歸 會員搶翻：有分店已賣光

好市多再度上架去年掀起搶購熱潮的「迷你星巴克隨星杯」即溶咖啡，吸引大批會員前往選購。根據臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的消息，這款商品因外型可愛及限量供應，迅速成為話題中心。

1盒1千個！好市多神物「用到懷疑人生」 網讚超萬用：裝食物、撿狗便都行

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一組照片並發文表示，自己多年前促銷時購入的兩盒食物保鮮袋，終於在近日用完，引發網友廣泛討論。

好市多1款蛋捲被推爆「好吃到停不下來」 網友狂讚：回購第7箱

Costco又被挖到隱藏甜點？一名女網友在Threads分享，自己最近買到一款「興麥烘焙王國肉鬆蛋捲」，直呼好吃到不行，形容口味是「鹹甜鹹甜」，而且肉鬆給得非常多，已經回購到第三盒。貼文一出立刻引起討論，不少人看到後也跟著留言分享自己的食用心得，評價幾乎一面倒偏向「會一直回購」的路線。

部落客讚中油咖啡「50元喝出精品感」 老饕點頭：連茶葉蛋都好吃

提到中油，一般人想到的就只有加油而已，但美食部落客「Tigerdog／老虎狗」近日在臉書粉專分享自己首次購買中油來速咖啡的心得，直呼實際表現「比想像中還猛」，貼文曝光後也引發不少網友共鳴與討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。