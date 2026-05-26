為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

一名網友分享，最近在路上常常看到路人穿「On」與「HOKA」的鞋款，讓他相當好奇，為何這兩個品牌突然爆紅？貼文曝光後，立刻釣出大批愛用者現身分享心得，直呼不只舒適，甚至到日本、歐洲旅遊每天暴走上萬步，腳底也不太會痛。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現身邊越來越多人開始穿On和HOKA的鞋子，好奇這兩個品牌到底在紅什麼？直言「論好穿的話，我還是比較喜歡New Balance」。

貼文一出後，不少穿過法國運動品牌HOKA的網友都大推，紛紛表示「出國10天每天爬山、走上萬步，腳不痛，小腿也不會痠」、「本來也不懂，直到去日本穿上才知道超舒服」、「鞋廠員工路過，日走2萬步起跳，實測只有HOKA頂得住這種強度」、「在東京走到腳底痛，進店試穿後立刻買了」、「足底筋膜炎穿Hoka不痛，而且下雨磁磚地不滑」、「最近剛入腳，好看、好穿、會回彈」。

此外，也有不少網友推薦瑞士品牌On，回應「我已經穿On接近10年，但也不知為何近年這麼紅」、「買On後走2萬步以上也不腳痛」、「On真的好穿！」、「On讓我去日本逛街完全不會腳痛，神鞋！」、「超級推On，女友在日本幫我買了之後，其他鞋子都不穿了」。

一名網友發現最近在路上穿「On」與「HOKA」鞋款的人變多，讓他相當好奇，為何這兩個品牌突然爆紅？圖為On。 記者陳易辰／攝影

出國旅遊行程滿檔，一雙好走的鞋子往往成為關鍵裝備。本站曾報導，一名網友分享，法國專業跑鞋品牌HOKA，雖然價格偏高，但實際穿出國後才發現「走2萬步以上腳都不痛」，大讚被圈粉。

貼文一出後，多數穿過HOKA的網友都大推，紛紛表示「前陣子買HOKA來路跑用，先穿去日本旅遊，就覺得錢花對了，很有感的好走、有支撐性」、「買了之後腳終於得到救贖，好舒服」、「去日本每天都是3萬步起跳，輕鬆度過」、「出國像是漫步在雲端」、「去大阪第2天腳痛到受不了，逛HOKA果斷買了一雙，很值得」、「我們也是下飛機就去買，走路很舒服」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「買了HOKA大家都說很好走，結果一到日本走了兩天直接蛋雕，底超硬沒有緩衝，後來在澀谷買了SKECHERS，才有辦法走完剩下幾天包含迪士尼，不推HOKA」、「我買的好像適合一直走路，上班久站反而容易小腿抽筋」、「我覺得太彈，感覺走久腳踝會不舒服，應該比較適合當跑鞋」。