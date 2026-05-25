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限購1組！好市多超夯「星巴克隨星杯」回歸 會員搶翻：有分店已賣光

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

好市多再度上架去年掀起搶購熱潮的「迷你星巴克隨星杯」即溶咖啡，吸引大批會員前往選購。根據臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」的消息，這款商品因外型可愛及限量供應，迅速引發會員討論。

根據《今購百科》資訊，這次上架的「迷你星巴克隨星杯」兩款即溶咖啡粉各15入，黃金烘焙及中度焙烘，使用100%阿拉比卡咖啡豆，明亮香氣馥郁帶柑橘風味，冷凍乾燥保留咖啡香氣，輕柔滑順平衡帶堅果風味。售價699元，每卡限購一組。

除了咖啡本身備受關注，隨附的小桶子造型更是吸睛，吸引了不少會員前往賣場搶購。有網友表示，「上次太晚去都沒了，這次一定要買到」，更有人提到咖啡喝完後的小桶子還能用來收納小物或作為桌上型垃圾桶。

消息曝光後，網友紛紛在社群平台熱烈討論，不少人分享各分店的貨況。根據網友回報，「北投店沒看到」、「新莊店下午就售罄」、「中華店剛買還有一些」、「中壢店已經賣光」、「南崁店還有存貨」，而大順店的商品尚未到貨，主管人員也無法確定具體上架時間。

此外，許多網友對咖啡本身提出疑問與評價，有人詢問「柑橘口味會有很濃的香氣嗎？」、「是研磨咖啡粉還是即溶咖啡粉？」也有人認為商品主要吸引力在於外觀，「這個應該只是包裝可愛吧？」。

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