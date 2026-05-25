1盒1千個！好市多神物「用到懷疑人生」 網讚超萬用：裝食物、撿狗便都行

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一組照片並發文表示，自己多年前促銷時購入的兩盒食物保鮮袋，終於在近日用完，引發網友廣泛討論。

根據《今購百科》資訊，這款食物保鮮袋採抽取式設計，每盒內含1000枚，售價為279元，每個袋子的大小為30cm*20cm，耐熱溫度90度C，可用於盛裝食品或其他物品，產地為日本。根據原PO的描述，這款保鮮袋雖然容量驚人，但也因耐用性佳，花了多年才真正用完。

貼文曝光後，吸引大量網友留言討論。多數人表示這款保鮮袋相當實用，是日常生活不可或缺的好物。有網友分享：「用了5年還在繼續努力使用」、「這個超好用！隨手抽取，什麼都能裝！日常不能沒有它，用完一盒又一盒，日本製很放心。」更有人笑稱：「1000枚，一星期只用幾個，那得用幾年。」

此外，也有網友分享保鮮袋的多用途使用方式，例如用作分裝食品、冷凍肉品，甚至作為帶狗狗出門時的撿便袋。「這個分裝超方便」、「很好用，用了一年多好像才用完」，甚至有人打趣說：「準備用個10年」、「用到懷疑人生」。

然而，也有少數網友對這款保鮮袋提出不同看法。有網友認為袋子過薄，使用時容易破損，對於盛裝熟食等用途感到不安心：「這個塑膠袋超級薄，用起來很沒安全感，只適合分裝肉品冷凍。」也有人直言：「量大很久才會用完的，再便宜我都不會考慮去買。」