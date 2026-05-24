好市多1款蛋捲被推爆「好吃到停不下來」 網友狂讚：回購第7箱

好市多（Costco）又被挖到隱藏甜點？一名女網友在Threads分享，自己最近買到一款「興麥烘焙王國肉鬆蛋捲」，直呼好吃到不行，形容口味是「鹹甜鹹甜」，而且肉鬆給得非常多，已經回購到第三盒。貼文一出立刻引起討論，不少人看到後也跟著留言分享自己的食用心得，評價幾乎一面倒偏向「會一直回購」的路線。

從原PO的分享中，她特別提到這款蛋捲的特色就是肉鬆量非常扎實，搭配蛋捲本身的酥脆口感，形成鹹甜交錯的風味。她也表示，吃起來不會太乾或噎口，因此讓她直接一路回購到第三盒。貼文中也附上產品來源為興麥烘焙王國的肉鬆蛋捲，引起不少曾經購買過的網友共鳴。

留言區中，不少人點頭認同這款商品的受歡迎程度。有網友表示「真的超級無敵好吃」，也有人說「吃到停不下來，一包接一包」，還有人提到自己已經買到第三盒甚至第七箱；也有網友分享吃過後直接愛上，甚至覺得比其他同類型產品更好吃。

除了原PO之外，也有其他網友在Threads分享類似心得，表示這款肉鬆蛋捲是近期在好市多買到最驚艷的商品之一。內容提到蛋捲皮本身厚實且酥脆，咬下去有明顯存在感，而內餡肉鬆塞得非常紮實，整體鹹甜比例拿捏得剛好，吃完手也不會油膩，讓不少人直接列入回購清單。

根據Costco官網商品資訊，這款興麥肉鬆蛋捲主打無添加水製作蛋捲皮，內餡使用台灣溫體豬後腿製作肉鬆，並以細火慢烘方式呈現鹹甜風味，強調口感酥脆且不油膩。此外採獨立小包裝設計，方便分享與保存。整體規格為20公克×24入，常溫保存。