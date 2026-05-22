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部落客讚中油咖啡「50元喝出精品感」 老饕點頭：連茶葉蛋都好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
到中油不僅可以加油、上廁所，現在還可以買杯咖啡品嘗。圖／聯合報系資料照片
到中油不僅可以加油、上廁所，現在還可以買杯咖啡品嘗。圖／聯合報系資料照片

提到中油，一般人想到的就只有加油而已，但美食部落客「Tigerdog／老虎狗」近日在臉書粉專分享自己首次購買中油來速咖啡的心得，直呼實際表現「比想像中還猛」，貼文曝光後也引發不少網友共鳴與討論。

「Tigerdog／老虎狗」表示，最近看到不少人力推中油咖啡，讓她感到很好奇，昨（21）日便前往中油加油站購買嘗鮮。她買了一杯熱美式，喝了一口後相當驚艷，大讚一杯 50 元的熱美式竟帶有精品咖啡般的口感，不僅香氣乾淨，還能喝出堅果風味與淡淡果酸，完全不像加油站賣的咖啡。

除了美式咖啡外，老虎狗也特別點名拿鐵表現出色，形容奶味濃郁且入口滑順，不苦不澀，媽媽喝了一口後，還誤以為是從專業咖啡廳購買的，讓她聽了打趣地說：「現在到底是怎樣，連加油站都開始認真做咖啡了是不是？」認為中油咖啡雖然相對低調，但實力不容小覷。

貼文引起不少駕駛的共鳴，「他們的咖啡最早起剛開始的時候不行，後來喝到驚為天人，真的很有水準」、「那時候幫店員做業績，也是被拿鐵驚艷到，以為只有我自己覺得」、「拿鐵真的很好喝！上次加油看到順便買，才發現原來加油站咖啡這麼香」、「真的好喝，固定周二有優惠折扣，可以寄杯」、「中油咖啡真的比超商好喝」，甚至還有老饕點名中油的茶葉蛋也很好吃。

有內行人解釋，「它們光咖啡，一年營收很恐怖」、「中油的咖啡是某年隨同總統出訪中南美之後代理進來的豆子，台糖也是，高鐵的也是」。

專業財經網站《經理人》曾報導，中油在2018年於台北士林福林站設立第一個咖啡據點，至2021年全台共61站，年銷售近60萬杯，以一杯單價50元來計算，咖啡品項的收入約3000萬。中油前董座李順欽觀察到，消費者來加油、使用充電站得要花好幾分鐘，而且消費的時機大多是出遠門或上班前，因此在等待的時間提供一杯咖啡提神，就成為中油的切入點。

中油 加油站 咖啡

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