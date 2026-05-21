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喝一口就想到日本！全聯這款飲品超熱賣 網哀號：此生只買到一次

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯商品琳琅滿目，吸引不少消費者。聯合報系資料照
全聯商品琳琅滿目，吸引不少消費者。聯合報系資料照

全聯商品琳琅滿目，吸引不少消費者。近日部落客「Tigerdog／老虎狗」分享一款咖啡牛乳，直說自己原本不太想公開，因為怕一分享就更難買，但真的太好喝了，還是忍不住告訴大家。貼文曝光後，也引來大批網友留言。

「Tigerdog／老虎狗」在臉書發文表示，自己日前在全聯買了一瓶六甲田莊咖啡牛乳，原本只是抱著嘗鮮心情，沒想到一喝相當驚豔。她形容，這款咖啡牛乳的咖啡香濃郁，但甜度不會太高，鮮乳的濃醇感也很明顯，整體比例調得剛剛好。

她也提到，喝下第一口時，讓她想到日本高千穗牧場的咖啡牛乳，甚至笑說現在最後悔的，就是當時沒有多拿幾瓶，若在全聯架上看到，「真的可以直接帶走」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「好喝但好難買，難得今天剛好看到架上進兩瓶，直接帶走」、「好喝，不會很甜，跟小時候在柑仔店買到的咖啡牛乳很像」、「去10次全聯，大概只有一次機會能買到」、「這超難買，此生買過一次，就再也完全買不到」。

不過，也有網友認為這款咖啡牛乳口味太甜，「喝過，超級甜…」、「對不是螞蟻人的我來說，它實在太甜了」、「這瓶不常喝甜的人會覺得很甜」；另外，有網友表示，這輩子喝過最好喝的咖啡牛乳是養樂多出品，「全聯有賣，容器跟養樂多乳酸飲的形狀不同，但真的很好喝」。

除了六甲田莊之外，之前也有網友推薦豐樂牧場鮮乳，直呼帶女兒去全聯時，孩子立刻注意到「鮮乳坊豐樂鮮乳」附的乳牛造型保冷劑，吵著想要。她原本只是抱著買牛奶順便拿贈品的心態，結果發現保冷劑實用又可愛，夏天帶便當或外出野餐都能派上用場，而且「鮮奶口感特別香濃順口」，因此默默成為品牌愛好者。

全聯 日本 咖啡 牛奶

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