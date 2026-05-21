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看似普通…日本人一吃秒淪陷！台「神級伴手禮」爆紅 網喊：開封直接嗑光

聯合新聞網／ 綜合報導
不少日本人最近喜歡上台灣「烤玉米」伴手禮。旅客示意圖。圖／AI生成
不少日本人最近喜歡上台灣「烤玉米」伴手禮。旅客示意圖。圖／AI生成

台灣零食再度引發日本網友熱議！近期一款來自雲林台西農會的烤玉米粒，在threads上掀起討論，不少日本人試吃後反應超誇張，甚至被形容是「瞳孔地震等級」的美味。濃郁炭烤香氣搭配酥脆口感，讓許多人一吃就停不下來。甚至連台灣人都大推。

有日本網友分享，原本看到這款零食時，沒有太高期待，沒想到吃下第一口後瞬間改觀，直呼「真的太好吃了」。她笑說，自己甚至開始好奇，台北地區是否也買得到這款來自雲林的人氣零食，因為吃過後完全被征服。

另一名分享者則表示，繼先前番茄軟糖引發話題後，這次日本友人試吃烤玉米粒時，再度出現誇張反應，不但一入口就忍不住摀嘴驚呼，還默默一顆接一顆停不下來。對方吃完原味後，更主動表示想挑戰辣味版本，甚至考慮帶回日本與朋友分享。

近期在社群平台掀起開箱熱潮的「烤玉米」零食，自去年五月上市後迅速在團購與零食市場竄紅。圖／台西鄉農會提供
近期在社群平台掀起開箱熱潮的「烤玉米」零食，自去年五月上市後迅速在團購與零食市場竄紅。圖／台西鄉農會提供

貼文曝光後，也引發不少網友共鳴，不少台灣人紛紛留言表示「這個真的很好吃，我也很喜歡」、「我現在去台灣就會被指定帶這個回日本」、「這個超好吃東西被日本人發現了」、「日本人終於發現台灣究極名產！各農會出的好物」、「這個超好吃！好吃到停不下來」、「這個很好吃！也不是大多台灣人都知道的零食，有一次朋友帶給我吃覺得好驚訝」、「這很恐怖，一下子會把全部吃完」。

根據本站報導，近期在社群平台掀起開箱熱潮的「烤玉米」零食，由雲林縣台西鄉農會研發推出，自去年五月上市後迅速在團購與零食市場竄紅，累計銷售突破150萬包、營業額超過1.8億元，也帶動農會整體年營收成長三成以上，不少民眾更專程前往台西購買，進一步帶動地方觀光與周邊商機。

台西鄉農會總幹事林添祥表示，產品靈感源自墾丁大街。當時他看到一串烤玉米售價高達160元，攤商提到玉米來自雲林，讓他聯想到童年在廟口吃烤玉米的回憶，也發現傳統烤玉米價格偏高、食用不便，因此萌生將烤玉米轉化為零食的想法。他接洽十多家工廠、測試超過30種作法，歷時三個月完成研發，堅持不只要還原炭烤風味，也要保留真實玉米粒口感。

林添祥指出，產品使用的皆為在地食用玉米，隨著需求增加，目前雲林沿海周邊鄉鎮產量已逐漸不足，採購範圍甚至延伸至嘉義與彰化，粗估一年使用量至少上萬公噸，也直接帶動農民收入成長。他認為，農產品若只是販售原料，附加價值有限，因此農會應發展地方特色、避免同質化競爭，朝「一鄉一特產」方向經營，才能建立長期競爭力。

零食 台灣 日本 伴手禮

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