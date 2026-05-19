好市多洋芋片整片發綠！她吃大半包嚇壞 過來人勸退貨：拿到一大箱

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己從好市多買了洋芋片回家享用，沒想到吃了大半包後，才驚覺其中一片竟出現明顯發綠狀況，讓她當場陷入到底該不該繼續吃的掙扎，也提醒大家吃洋芋片時「請多注意看ㄧ眼」。貼文曝光後，立刻引發大批網友熱議，甚至釣出不少「吃過的人」分享真實口感。

由於近期台美貿易相關議題，引發外界對進口馬鈴薯食安問題的關注，因此這篇貼文也格外受到討論。有網友看到照片後直呼，「民主愛台馬鈴薯」、「台灣人就是吃，多問一句都是對民主的不尊重」，還有人嘲諷表示，「那片是綠能有機自然呈現的色澤，隨機包裝、可遇不可求」。

不過，也有不少人認真建議原PO直接退貨，「這片不要吃吧，皮已經發綠了」、「還好是好市多買的，不擔心，可以退貨」、「看到就直接拿著發綠的洋芋片去退貨啊，不然廠商怎麼知道要回收那些批次的產品」、「曾經跟某品牌客服反應，得到一大箱各種口味的補償品」。

留言區中，更有不少「勇者」坦承其實早就吃過發綠洋芋片，甚至分享口感經驗，「加工農產品多多少少都會遇到這類的問題，我之前吃知名漢堡店的薯條也是吃到嘴裡，有麻麻的感覺」、「有時候吃洋芋片就會遇到這種，吃起來酸酸的」、「20幾年前國小放學買洋芋片，就偶爾會吃到這種的了」、「以前就出過這個問題了，如果只有一兩片沒啥問題，會不會中毒或不適，都是總量與濃度產生的結果，如果你覺得不妥就拿去退貨，合情合理」。

發芽的馬鈴薯到底能不能吃？資深媒體人楊秉儒曾強調，「最安全的做法，就是直接整顆丟掉」，千萬為以為只要把芽眼挖掉、把綠色的地方削掉，就還能繼續吃。畢竟馬鈴薯天生就含有龍葵鹼以及卡茄鹼兩種天然毒素。正常狀態下，其毒素含量極低（約 2~10 mg / 100g），遠低於20 mg的安全紅線。但只要一發芽、變綠、受光，整顆塊莖就會啟動防禦機制，毒素濃度可能直接暴衝5到6倍，甚至達到100~200 mg以上。