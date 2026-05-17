好市多1蔬菜苦到吃不下？ 內行曝神吃法：連小孩都愛

美式賣場好市多商品種類多，除了熟食、冷凍食品外，也有不少生鮮蔬果受到會員關注。近日一名網友買了球芽甘藍（又稱：抱子甘藍）後，因不確定該如何保存，上網詢問能不能直接冷凍，沒想到貼文曝光後，意外釣出一票人分享慘痛經驗，直喊「真的很苦」，但也有內行人透露，只要處理方式對，球芽甘藍其實可以變成一道美味料理。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一袋好市多販售的球芽甘藍照片，並發文詢問，「請問這個買回家可以直接丟冷凍保存嗎？很俗沒吃過沒經驗。」

貼文一出，不少網友立刻現身勸退，表示球芽甘藍帶有苦味，不一定每個人都能接受，「不管怎麼吃都有苦味跟一個菜味，我本身不愛」、「我第一次買不知道，結果炒好小孩完全不吃」、「苦到吃不下去」。也有人建議，不要買冷凍的，「吃起來苦，又水水爛爛的，後來全部丟掉」、「覺得冷凍後不好吃」。

也有內行網友提供料理訣竅，「切奶油或橄欖油跟白玉小馬鈴薯一起煎香，待快起鍋前幾分鐘放磨菇一起乾煎，最後再灑黑胡椒或胡椒鹽調味，也可灑放些起司，很好吃」、「這個好吃，我都切一半加橄欖油、鹽、胡椒拿去烤或氣炸吃」、「烤過很香，小孩也喜歡」、「非常好吃又營養，洗淨切半跟番茄一起用玫瑰鹽、橄欖油、蒜頭攪拌均勻後，放進氣炸鍋烤到微焦，風味絕佳」。

事實上，抱子甘藍屬於十字花科蔬菜。營養師「老辜」過去曾分享，抱子甘藍含有維生素C、維生素K、葉酸、鉀與膳食纖維等營養成分，也含有多種植化素，包括類黃酮中的山萘酚，以及十字花科蔬菜常見的硫代葡萄糖苷，被視為營養價值相當高的蔬菜之一。