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好市多特價浴巾有異味？他怒喊「退貨」 網解說：很好用欸

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品選擇多元，不少會員也會趁特價時囤貨。聯合報系資料照 ／記者朱敏梓攝影
美式賣場好市多（Costco）商品選擇多元，不少會員也會趁特價時囤貨。聯合報系資料照 ／記者朱敏梓攝影

美式賣場好市多Costco）商品選擇多元，不少會員也會趁特價時囤貨。不過近日有民眾分享，自己買了一組特價浴巾，沒想到回家後竟聞到一股疑似「牛屎味」，甚至放在客廳一整晚後，整個空間都瀰漫臭味，讓他決定拿去退貨。

該名網友昨（13）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在好市多購買Grandeur三色速乾浴巾，原本是看上特價才入手，沒想到回家拆開後，發現浴巾散發出明顯異味，形容味道就像「牛屎味」。

原PO無奈表示，浴巾在家中放了一晚後，客廳也跟著變臭，讓他實在無法接受，因此決定下午將商品拿回賣場退貨。

貼文曝光後，有網友表示，「真的有味道，原本要放進購物車中，聞到臭味後，就默默的放回去」、「紙箱的味道」、「真的有臭味，但下水後就沒有了」。不過也有不少網友指出，「吸水性佳、沒有牛屎味、洗完不會掉棉絮」、「這個我們也買過很多次，很好用」、「快乾又瞬吸，我用好多年了，尤其在潮濕的台北，它真的是救星」。

針對味道差異，有網友推測，可能是特定批次或包裝紙板造成的狀況，並非每位購買者都遇到相同問題。也有不少會員替商品緩頰，表示過去曾多次回購都沒有異味，清洗後使用也相當滿意，認為這款浴巾吸水力佳、快乾效果不錯，在潮濕天氣中特別實用。整體來看，網友反應雖然不一，但多數討論仍認為若介意味道，可先清洗或依照賣場規定辦理退換貨。

有網友認為這款毛巾快乾又瞬吸，根本是潮濕環境的救星。圖擷自今購百科
有網友認為這款毛巾快乾又瞬吸，根本是潮濕環境的救星。圖擷自今購百科

Costco 好市多 浴巾

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