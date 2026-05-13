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夏季必囤！好市多「美白1神物」曝光 網狂推：擦完皮膚亮一階

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

隨著夏季腳步逼近，防曬美白保養需求再度升溫。近日有網友推薦好市多販售的一款美白乳液，表示產品質地清爽、不黏膩，帶有淡淡花香，除了有感提亮膚色外，也具備良好的保濕效果。該商品以兩入組685元販售，實惠價格與高CP值引發不少消費者熱議。

一名網友近日在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，自己原本就是凡士林的愛用者，日前逛好市多時發現這款美白乳液推出兩入組優惠，售價僅685元，當下便決定購入。她分享，這款乳液帶有淡淡花果香氣，質地清爽且延展性佳，擦在肌膚上不會感到厚重黏膩，相當適合夏季使用。

在使用效果方面，原PO表示，自己每天洗完澡後都會將乳液均勻塗抹於全身，至今已回購多次。她指出，持續使用一段時間後，明顯感受到膚色變得更加透亮，原本因日曬造成的色差與曬痕也逐漸淡化，整體膚況有感提升。除了提亮效果外，這款乳液的保濕力也讓她相當滿意，塗抹後肌膚不僅維持滋潤，觸感也更加細緻柔嫩，因此成為她日常保養的愛用品。

貼文曝光後，不少愛用者紛紛表示，「我喜歡這個，擦起來不會很厚重的感覺」、「擦完有變白+1」、「很平價，美白也有感」、「存入待買清單」、「自己用完一罐後覺得皮膚有變亮，也有變細」、「這罐擦起來不會黏黏的，超愛」、「每天有認真擦，皮膚比較不會有色差出現」、「我之前曬黑也是靠這罐慢慢養回白皮膚」、「長期用這罐+1，除了維持皮膚白之外我覺得也會小改善暗沉」。

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