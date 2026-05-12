全聯1熱銷水果跑2間才買到！店員曝「很多人掃貨」 網哀號：好市多也缺貨

全聯福利中心因時常祭出促銷折扣，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，近期為了購買一款冷凍藍莓，跑了兩間全聯才買到，讓她相當好奇，為何近期會一包難求？貼文一出後，不少網友都表示，不只全聯，就連好市多的冷凍藍莓，一樣常常缺貨。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」表示，近期為了購買冷凍藍莓，跑了2間全聯才成功買到，第一間全聯的冷凍櫃完全沒看到商品，詢問店員後，對方直接表示現場沒有就是已經賣完，還透露最近來掃貨的人相當多。

這名女網友進一步說明，原本只是看到網路上很多人在討論這款冷凍藍莓，心想應該不至於誇張到買不到，沒想到自己實際去買時，竟然跑了2間才買到。

貼文一出後，不少消費者都表示「很難！連好市多都買不到了」、「我去兩次全聯也沒買到，有這麽缺貨嗎？」、「不太好買，一有特價容易被掃貨」、「我家這邊的店員也說很多人掃貨」、「太難買了」、「跑了好多家就是缺貨」。

此外，也有內行人分享冷凍藍莓可以搭配優格，或加入牛奶打成果昔、製作成藍莓果醬、藍莓起士蛋糕，都相當好吃。

至於買回家的藍莓該如何清洗？本站曾報導，醫師劉博仁曾在臉書說明，正確清洗方法為流動清水沖洗30至60秒，一邊輕輕搓動藍莓，讓表面凹槽的髒汙與農藥被帶走。使用濾網讓藍莓滾動更乾淨，可增加物理摩擦，效果比浸泡好，不建議長時間鹽水、醋水、小蘇打浸泡，研究顯示效果有限，且可能破壞口感。

劉博仁也說明，藍莓富含花青素、纖維、維生素，是值得每天吃的水果，有研究確認藍莓對心血管、血糖、腦部、腸道都有正面效果，不過，市售藍莓可能含有農藥，最安全的洗法就是流動清水搭配輕輕搓洗。