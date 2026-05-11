快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

值得買？好市多「會噴煙」恐龍滑行車大特價 爸媽曝真實心得：玩10次就放生

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一款超大恐龍滑行車的照片，引發網友熱烈討論。這款恐龍滑行車原價1239元，目前特價969元，吸引不少家長與孩童的目光。

根據《今購百科》的資訊，這款恐龍滑行車設計亮眼，功能多樣。其特色包括從恐龍頭頂注水後可噴出水霧，下壓把手還能發出聲光效果，同時具備左右按鈕音效功能。該產品最大承重約50公斤，適合三歲以上的兒童使用，但需安裝三顆三號電池才能運作。

照片曝光後，許多網友紛紛留言表示對該商品的興趣與使用心得。一些家長分享了購買經驗，「不會跑，但噴霧、聲光效果佳，我家小孩有愛過一陣子」、「女兒玩得開心就值得，已入手」。然而，也有家長坦言，「玩膩了就變垃圾」、「幾年前買了2台，孩子玩不到10次就放著當裝飾品」。更有網友指出，該商品雖然有趣，但體積較大，可能會佔用空間。

不過，也有網友提到二手市場的需求。一些人表示希望能以較低價格購得二手滑行車，「有二手可以收嗎？要二台」、「徵一台二手，北部可過去載」等留言頻頻出現。

好市多 滑行車 今購百科 恐龍

相關新聞

值得買？好市多「會噴煙」恐龍滑行車大特價 爸媽曝真實心得：玩10次就放生

好市多推出的超大恐龍滑行車特價吸引眾多家長目光，原價1239元，現售969元。產品具防水噴霧及聲光效果，但因體積大引發使用空間爭議。許多網友分享了使用心得，對二手交易有需求。

萊爾富新品竟能抽籤？她一喝開出「大大吉」 網驚：丟10瓶才知道

一名Threads網友近日分享，因為好奇在萊爾富購入爆紅的京都檸檬水，沒想到喝完後竟意外發現瓶身還藏有「抽籤功能」，而自己更直接抽到「大大吉」，讓她笑說「原本還以為今天下大雨，運氣會很差」。

好市多1款粽子平均單顆近百元 配料曝光老饕大推：值得

端午節最應景的食物就是粽子，而現代人生活忙碌也沒有太多時間可以親手包粽，為了體驗過節氣氛，通常會到超市、量販店購買現成的粽子。有一名女網友日前到好市多看到一款知名食品業者推出的干貝粽，一顆平均售價將近百元，掀起不少留言討論。

7-11剝殼「黃金滷蛋」1顆18元照樣熱賣 老饕大推：懶人福音

台灣超商販售的商品種類繁多，而最經典常見的美食就屬茶葉蛋。有一名網友日前到7-ELEVEN買早餐時，赫然發現竟然有賣一顆顆剝好殼的蛋，而且價格比一旁沒剝殼的茶葉蛋還要貴，讓他非常驚訝，沒想到實際品嚐後更是直呼「太好吃了」，不少品嚐過的老饕也點頭認同。

好市多這款衛生紙「現折70元 」優惠只到5/10 網推：買好買滿

美式賣場好市多不定期推出商品優惠，近日有會員發現，一款抽取式衛生紙正在特價，原價349元、現折70元後只要279元，讓不少網友直呼想趁優惠補貨。

瓶蓋會自己關！他讚全聯這款草莓果醬「名不虛傳」 內行大推：去日本必囤貨

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一款草莓果醬的食用心得，並形容這款果醬「名不虛傳的好吃」，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。