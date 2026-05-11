值得買？好市多「會噴煙」恐龍滑行車大特價 爸媽曝真實心得：玩10次就放生

有一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」分享了一款超大恐龍滑行車的照片，引發網友熱烈討論。這款恐龍滑行車原價1239元，目前特價969元，吸引不少家長與孩童的目光。

根據《今購百科》的資訊，這款恐龍滑行車設計亮眼，功能多樣。其特色包括從恐龍頭頂注水後可噴出水霧，下壓把手還能發出聲光效果，同時具備左右按鈕音效功能。該產品最大承重約50公斤，適合三歲以上的兒童使用，但需安裝三顆三號電池才能運作。

照片曝光後，許多網友紛紛留言表示對該商品的興趣與使用心得。一些家長分享了購買經驗，「不會跑，但噴霧、聲光效果佳，我家小孩有愛過一陣子」、「女兒玩得開心就值得，已入手」。然而，也有家長坦言，「玩膩了就變垃圾」、「幾年前買了2台，孩子玩不到10次就放著當裝飾品」。更有網友指出，該商品雖然有趣，但體積較大，可能會佔用空間。

不過，也有網友提到二手市場的需求。一些人表示希望能以較低價格購得二手滑行車，「有二手可以收嗎？要二台」、「徵一台二手，北部可過去載」等留言頻頻出現。