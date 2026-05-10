萊爾富新品竟能抽籤？她一喝開出「大大吉」 網驚：丟10瓶才知道

一名Threads女網友近日分享，因為好奇在萊爾富購入爆紅的京都檸檬水，沒想到喝完後竟意外發現瓶身還藏有「抽籤功能」，而自己更直接抽到「大大吉」，讓她笑說「原本還以為今天下大雨，運氣會很差」。

貼文曝光後立刻掀起熱議，不少喝過的人這才驚覺原來瓶身內藏玄機，「我丟了快10個瓶子才知道」、「原來裡面有籤」、「以為全部都是大吉」、「沒想到還有占卜功能」。甚至還有人笑稱，「能買到這罐本身就是大大吉」。

另外也有網友發現，這款設計其實默默結合了分類回收概念，「突然發現這是在鼓勵大家回收瓶子」、「好天才的設計」。不少人也開始分享自己抽到的運勢結果，萊爾富官方帳號也現身留言互動，幽默回應「運氣好到今天出大太陽了」。

事實上，旅遊達人林氏璧日前也曾在臉書分享，京都系列新飲品即將陸續上市，包括無糖「紅の伊右衛門」京都紅茶與柚子茶等新品。他更透露，某位日籍總經理曾表示，商品售價39元幾乎沒什麼利潤，忍不住喊話大家「真的要多支持，不然很怕撐不下去」。