好市多1款粽子平均單顆近百元 配料曝光老饕大推：值得

端午節最應景的食物就是粽子，而現代人生活忙碌也沒有太多時間可以親手包粽，為了體驗過節氣氛，通常會到超市、量販店購買現成的粽子。有一名女網友日前到好市多看到一款知名食品業者推出的干貝粽，一顆平均售價將近百元，掀起不少留言討論。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，去（2025）年就想要買這款干貝粽和家人一起品嚐，但疑似缺貨的關係，跑了好幾趟都沒看到，日前去採買時，老公發現粽子已經上架販售，等不及端午節到來，趕緊抱一箱回家享用。

從原PO貼出的照片看到，這款老協珍干貝粽一盒6入，售價589元，平均一顆98元、將近百元。選用的食材有北海道干貝，還有蛋黃、香菇、栗子，另外豬五花肉肥瘦相間，Q彈糯米口感綿密細膩，再使用古早味秘方燉煮入味，吃起來相當飽滿且層次豐富。

不少吃過的人都大推，「上次買來跟家人一起吃，有膨湃感，長輩蠻買單的」、「娘家媽媽這幾年都指定他們的粽子，料足口味也不錯」、「去年有買過，餡料是在外面還蠻酷的，差不多跟照片一模一樣，完全沒有失望的感覺」、「雖然單價不便宜，但實體料滿滿的，吃過覺得這價格還可以」、「老協珍的食材用得很紮實，買過幾次都沒有踩雷過，難怪去年會缺貨」、「米飯Q彈不會黏糊糊的，我自己最怕吃到軟爛的粽子，這款口感剛剛好」。

但也有少數網友有不同看法，「看到那塊肉就無法接受」、「最好打開是料一顆顆完整，沒粘米的浮在上面」、「我買來打開沒長這樣，可以客訴妳嗎？」、「這塊肉也太肥了吧，還要98元，料也不多有點貴」、「那顆粽子扣掉干貝不到50元」。