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7-11剝殼「黃金滷蛋」1顆18元照樣熱賣 老饕大推：懶人福音

聯合新聞網／ 綜合報導
7-ELEVEN「黃金滷蛋」與「黃金水煮蛋」採用超商獨家蒸煮設備販售，嚴選CAS認證蛋品從去殼、高溫滅菌與真空包裝配送至門市為專業自動化流程。 圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「黃金滷蛋」與「黃金水煮蛋」採用超商獨家蒸煮設備販售，嚴選CAS認證蛋品從去殼、高溫滅菌與真空包裝配送至門市為專業自動化流程。 圖／7-ELEVEN提供

台灣超商販售的商品種類繁多，而最經典常見的美食就屬茶葉蛋。有一名網友日前到7-ELEVEN買早餐時，赫然發現竟然有賣一顆顆剝好殼的蛋，而且價格比一旁沒剝殼的茶葉蛋還要貴，讓他非常驚訝，沒想到實際品嚐後更是直呼「太好吃了」，不少品嚐過的老饕也點頭認同。

這名網友在Threads發文表示，當時看到店內販售著剝好殼和沒剝殼兩種蛋，一時間讓他相當納悶，甚至覺得「有剝殼的茶葉蛋，誰還要買旁邊有殼的？」即便如此，原PO還是夾了一顆去結帳。沒想到這款品名為「黃金滷蛋」，一顆要價將近20元，讓他嚇了好大一跳。

雖然價格比一般茶葉蛋還貴，但品嚐過後讓他相當驚艷，直呼「太好吃了」，還形容彷彿「舌頭跟蛋在滷汁裡面跳華爾滋」，這味道把壞天氣還要上班的鬱悶心情都給沖掉了。

貼文也獲得不少老饕極力推薦，「我真心覺得各家7-11都要出這個，我都進超商買茶葉蛋被搶了，你就不能幫我剝好嗎？」、「1顆18元，趕時間又不想剝殼，可以考慮買一下」、「跟所長價錢一樣，果斷選不用剝殼的」、「我喜歡不沾手的蛋」、「這個真的很好吃，有看到必買…我就懶人」、「那個滷蛋的味道跟八方雲集的滷蛋味道一模一樣，八方才15元，但是7-11隨時都可以買，還是有一顆18元的優勢」。

據《聯合報》報導，7-ELEVEN觀察到「有肌商機」帶動雞胸肉、蛋品、植物性蛋白飲等業績逐年成長，特別是即食蛋品需求攀升「小金蛋」茶葉蛋近5年來業績均雙位數成長，因此擴大於熱食自助區推出的「黃金滷蛋」與「黃金水煮蛋」，即日起兩款擴大導入1,500間門市限定販售（滷蛋1,500店，同時販售水煮蛋110店）。

7-ELEVEN熱食自助區「黃金滷蛋」採用獨家7種中藥材低溫慢滷，滷汁深入蛋黃，風味濃郁；「黃金水煮蛋」則主打少調味設計，並附鹽包供消費者自行調整口味，後續也將陸續拓展至更多門市。

茶葉蛋 7-11 超商

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