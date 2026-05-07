好市多這款衛生紙「現折70元 」優惠只到5/10 網推：買好買滿

美式賣場好市多不定期推出商品優惠，近日有會員發現，一款抽取式衛生紙正在特價，原價349元、現折70元後只要279元，讓不少網友直呼想趁優惠補貨。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，「五月花妙用綿柔抽取衛生紙」近日祭出優惠，一串共有36包、每包130抽，折價後價格來到279元，優惠至周日（5月10日）。

原PO也表示，這款衛生紙每次特價幾乎都會買，雖然尺寸比一般抽取式衛生紙小一些，但抽數較多，用起來相當方便。小尺寸包裝的優點是不占空間，適合放在家中各個角落，隨手要抽都很方便；若要外出，也可以直接放一包在包包裡，不用擔心臨時找不到衛生紙，形容這款商品「划算好用又方便」。

貼文曝光後，引來不少會員討論，網友紛紛表示，「剛好庫存快沒有了，明天來補個幾袋，希望可以買好買滿」、「推，很方便的小包裝」、「折扣必買，讓小孩帶去學校用的，一串36包也是可以撐很久」。不過，原PO也提醒，這次優惠標示每卡限購1組，實際購買規定仍可能依各分店現場公告為準。有網友留言指出，新竹賣場後來改成不限購，也有人分享高雄、台中、嘉義門市並未限制購買數量，另有網友指出，南崁店先前則是一卡限購4串。