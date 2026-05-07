瓶蓋會自己關！他讚全聯這款草莓果醬「名不虛傳」 內行大推：去日本必囤貨

有一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享了一款草莓果醬的食用心得，並形容這款果醬「名不虛傳的好吃」，引發網友熱烈討論。

該網友在貼文中提到，自己已經開啟第二瓶，並推薦了一種「最邪惡的吃法」：將草莓果醬厚厚地抹在吐司上，再加上一小塊奶油，搭配一口咖啡享用，直呼這樣的搭配「療癒又驚喜」。貼文曝光後，吸引了大量網友留言分享自己的經驗與看法。

多數網友對這款草莓果醬給予高度評價，紛紛表示：「我也有買，小孩超喜歡！」「無蔗糖真的很讚」「這款草莓口味超棒，但希望能有更多選擇」。更有網友透露，這款果醬在其他通路如家樂福也有販售，且日本還有更多口味及大容量包裝，有人甚至每次到日本都會大量購買回台。

值得一提的是，這款果醬的瓶蓋設計也成為討論焦點。有網友表示：「它的瓶蓋會自己關起來，設計非常特別！」據了解，該果醬的瓶口採用特殊設計，只需將瓶蓋放在瓶口上，就會自動旋轉至半緊狀態，雖然仍需手動旋緊，但這樣的巧思讓人印象深刻。更有網友幽默地留言：「這一罐真的很神奇，開過之後過幾天就空了，聽說它會自己開罐！」

不僅台灣人喜愛從日本帶貨回來，日本人也對台灣零食情有獨鍾。一名專門介紹日本美食與景點的日本部落客透露，每次來台灣都會到全聯購入經典零食，如冬筍餅、可口奶滋等，讓不少台灣網友直呼「日本人真的很懂吃！」