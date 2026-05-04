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好市多又神操作？開賣輪胎 會員全搖頭：買給機車行裝更貴

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多。圖／聯合報系資料照

知名量販店好市多Costco）以多樣化的商品選擇廣受消費者喜愛，近日卻因推出機車輪胎商品而引發網友熱烈討論。一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享照片並發文表示：「好市多居然開始賣機車輪胎了」，引起眾多關注。

根據該網友提供的照片，好市多販售的機車輪胎品牌為正斯速克達胎，價格介於985至1396元之間。然而，從好市多官網可看到，販售的機車輪胎共有5款，商品敘述明確指出，此輪胎僅提供銷售服務，未包含安裝。此銷售模式引起許多網友的不滿和質疑，認為購買這類商品後仍需自行尋找車行安裝，可能導致額外的工資支出，甚至有車行不願意幫忙安裝自備輪胎。

有網友留言直言：「拿著胎去機車行，要再200-300工費，有的還要500，不如直接請車行叫料，給車行賺，師傅還會幫你檢查得比較仔細。」也有人表示：「上次問工錢1000喔」、「沒安裝，買來給機車行裝更貴」。此外，有部分網友認為這樣的銷售方式不夠便利，「這是當每個人家裡都開機車行嗎？」、「不含安裝服務，這價格不如蝦皮買還寄到家附近」。

然而，也有網友推測這可能是針對企業會員或機車行設計的商品，「那是賣給機車店的企業會員，一般消費者又不會安裝。」甚至有人戲謔表示：「很快好市多就會賣拆胎機了吧！被酸成這樣。」

Costco 好市多 輪胎

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