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青花驕神級飲料上架好市多！網齊推清爽解膩：麻辣鍋絕配

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名女網友分享，之前在麻辣鍋店喝到一款酸梅汁驚為天人，沒想到近期在好市多看到同款，價格還更親民，讓她直接搬了兩箱回家。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，之前到青花驕用餐時，非常喜歡店內的酸梅汁，覺得喝起來酸甜平衡又清爽解膩。近期在好市多賣場發現同品牌推出常溫包裝版本，讓她相當驚喜。

這名女網友指出，這款酸梅汁沒有化學味，搭配麻辣鍋、鹽酥雞或熱炒都非常解膩，一箱499元、共6瓶，每瓶容量1500毫升，換算下來一瓶約83元，整體價格更划算，毫不猶豫直接入手兩箱。

貼文一出後，不少買過的會員也大推，紛紛表示「499等於一瓶才80幾塊，滿划算的」、「這種常溫包裝很方便，不用擔心冰箱沒位置放」、「吃完油膩的鹹酥雞來一杯真的很舒服」、「前幾天也有買，一家人已經快要喝完了」、「這款真的好喝，跟在店裡喝的味道一模一樣」、「我也買了！拿來加氣泡水變成酸梅氣泡飲超消暑，推薦大家試試看」。

不過，也有部分網友認為此款酸梅汁糖量偏高，喝起來較甜，建議可以添加冰塊稀釋後再飲用。

事實上，好市多也有販賣不少甜點。本站曾報導，一名網友分享，之前在好市多看到一款「爆漿可可熔岩包」，但馬上就被掃空，近期發現賣場悄悄補貨，立刻帶了兩盒回家。

對此，不少買過的網友都大推，紛紛表示「上次特展一上架就賣爆了，沒想到又出現了」、「大人系甜點」、「超好吃，這個我們家一個下午就吃完了」、「我覺得很上癮，價格不便宜也不貴」、「大人感的包子」、「這個除了用電鍋加熱，也可以用氣炸鍋我覺得風味更濃郁！」、「苦甜苦甜最好吃」、「真的會爆漿的！電鍋放一杯水，下午茶就搞定」。

好市多 台灣人 冰塊

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