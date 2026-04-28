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好市多「開心果醬」爆紅 她分析3款首推它：有香氣不死甜

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，自己是重度開心果愛好者，近期在好市多發現一款義大利製開心果醬，不只風味出色，價格更是超殺，讓她立刻手刀購入。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己先前就買過台灣與荷蘭製的開心果醬，這次聽聞好市多上架義大利款後，立刻衝去搶購。

這名網友進一步指出，台灣製主打100%開心果，香氣最濃、甜度較低，但價格相對較高；荷蘭製則含25%開心果，口感滑順並帶有香草風味，但整體偏甜；好市多販售的義大利製款，開心果含量45%，在香氣與甜度之間取得平衡，價格卻更親民，親自比較三款產品差異後，認為義大利製版本是首選。

貼文一出後，不少會員都大讚，紛紛表示「抹在麵包上非常好吃，開心果香氣濃郁，麵包升級了不少」、「好市多賣的配吐司超好吃，我有買」、「專業開箱！好市多的CP值很高」、「好市多的是用初榨橄欖油，成份也很純粹」、「大推好市多開心果醬，好吃」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「好市多的有個味道不是開心果」、「看了這篇後悔買好市多的，應該台灣製的比較好吃」、「好市多的甜度這麼高，要考慮」、「台灣製的最像杜拜巧克力的內餡」、「台灣製的最實在，我有用來做開心果巴斯克乳酪蛋糕，好吃」。

事實上，好市多也有販賣不少甜點。本站曾報導，一名網友分享，之前在好市多看到一款「爆漿可可熔岩包」，但馬上就被掃空，近期發現賣場悄悄補貨，立刻帶了兩盒回家。

對此，不少買過的網友都大推，紛紛表示「上次特展一上架就賣爆了，沒想到又出現了」、「大人系甜點」、「超好吃，這個我們家一個下午就吃完了」、「我覺得很上癮，價格不便宜也不貴」、「大人感的包子」、「這個除了用電鍋加熱，也可以用氣炸鍋我覺得風味更濃郁！」、「苦甜苦甜最好吃」、「真的會爆漿的！電鍋放一杯水，下午茶就搞定」。

好市多 義大利 台灣

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