「香菜多力多滋」出造型擦手巾？男友下班衝全聯只為它 網笑瘋：有味道了

「香菜」獨特的氣味總是讓人愛恨分明，但也讓人避之唯恐不及。近期，有女網友發文抱怨，男友對香菜已經到了「走火入魔」的程度，下班累得半死，竟然還特地衝去全聯，只為了換取知名零食品牌推出的「香菜造型擦手巾」。貼文一出，這款外型奇特的小廢物立刻引發網友熱議。

一名女網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文分享，某天回家突然發現家裡掛著一條綠油油、充滿立體皺褶的擦手巾，仔細一看竟是知名餅乾品牌多力多滋推出的「香菜造型擦手巾」。原PO無奈表示，男友對香菜非常狂熱，下班後還特別跑去大型全聯超市，就為了得到這個「小廢物贈品」，讓她忍不住直呼：「我真的要被他打敗了！」

由於外觀太過還原，香菜擦手巾曝光後，讓許多「反香菜派」的網友崩潰表示：「隔著螢幕都聞到味道了」、「光看照片就覺得手上會有香菜味」、「擦完是不是還要再洗一次手？死循環啊」。

而擦手巾特殊的綠色與皺褶設計，也被網友吐槽，「這設計太棒了，髒了發霉也完全看不出來」、「不說我還以為是剛擦完青苔」、「感覺八個月後可以直接拿來當迷你聖誕樹裝飾」；更有內行人加碼爆料，除了香菜擦手巾，該品牌在超商還有推出香菜、起司、皮蛋等口味造型的「零錢包」。

雖然造型引發話題，但也有曾入手的苦主出面「滅火」，直言這款擦手巾雖然可愛，但其實「非常不吸水」，根本是中看不中用的美麗廢物。不過對香菜控男友來說，這或許已經成為掛在家裡最療癒的裝飾品了。