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萊爾富4類商品CP值高 部落客大讚：會紅不是沒原因

聯合新聞網／ 綜合報導
萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家。圖／萊爾富提供
萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家。圖／萊爾富提供

台灣超商數量非常多，而統一和全家堪稱兩大超商龍頭，不過近年來萊爾富異軍突起，販售的商品種類讓不少人感到驚艷。知名部落客「Tigerdog/老虎狗」就在臉書大讚萊爾富的咖啡、果昔、熟食等CP值高、份量又多，會紅不是沒有原因的。

「Tigerdog/老虎狗」在臉書粉專表示，萊爾富有些商品真的太強，很適合消費者挖寶，而且越挖越多驚喜。她列舉出4類非常值得品嘗的飲料和熱食：

1. 咖啡

她說萊爾富的咖啡根本是隱藏王，Hi Café用的是精品等級咖啡豆，喝起來順口且不苦，還有堅果可可香，是萊爾富長銷第一名。

2. 果昔

萊爾富的果昔不僅現打，還有很多種口味，而且名字還很有梗，因此吸引不少消費者打卡，網路上的討論度也很高。

3. 熟食

「Tigerdog/老虎狗」表示萊爾富的厚便當、三明治等熟食都很強，不僅份量大、CP值又高，讓不少人可以吃得很飽，也成為許多消費者的正餐首選。

4. 熱食

「Tigerdog/老虎狗」說像玉米濃湯、麻辣鴨血臭豆腐這種超商小吃系正在崛起，消費者之間討論度很高。

貼文讓不少人也很有同感，「咖啡是真的好喝，甘醇不苦澀」、「三明治是真的好吃，雖然品項不多但都很好吃，尤其常常推出不同的期間限定口味」、「萊爾富的餐盒便當真的很大盒且份量很多」、「咖啡香氣明顯超越另兩家，上次買涼麵也很好吃」、「每日都去萊爾富喝果昔」。

還有內行網友分享優惠折扣，「刷聯邦信用卡還可以有5%回饋，是現折的唷」、「刷聯邦卡還現折5%，每次去萊爾富買東西都覺得超划算的」、「假日咖啡一杯29元，帶環保杯還折5元，超便宜的」。

據報導，萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家，並持續調整商品結構，透過差異化選品策略，培養高回購、高黏著度商品，以提高消費者來店頻率與單店效益。

萊爾富 超商

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