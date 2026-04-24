萊爾富4類商品CP值高 部落客大讚：會紅不是沒原因

台灣超商數量非常多，而統一和全家堪稱兩大超商龍頭，不過近年來萊爾富異軍突起，販售的商品種類讓不少人感到驚艷。知名部落客「Tigerdog/老虎狗」就在臉書大讚萊爾富的咖啡、果昔、熟食等CP值高、份量又多，會紅不是沒有原因的。

「Tigerdog/老虎狗」在臉書粉專表示，萊爾富有些商品真的太強，很適合消費者挖寶，而且越挖越多驚喜。她列舉出4類非常值得品嘗的飲料和熱食：

她說萊爾富的咖啡根本是隱藏王，Hi Café用的是精品等級咖啡豆，喝起來順口且不苦，還有堅果可可香，是萊爾富長銷第一名。

2. 果昔

萊爾富的果昔不僅現打，還有很多種口味，而且名字還很有梗，因此吸引不少消費者打卡，網路上的討論度也很高。

3. 熟食

「Tigerdog/老虎狗」表示萊爾富的厚便當、三明治等熟食都很強，不僅份量大、CP值又高，讓不少人可以吃得很飽，也成為許多消費者的正餐首選。

4. 熱食

「Tigerdog/老虎狗」說像玉米濃湯、麻辣鴨血臭豆腐這種超商小吃系正在崛起，消費者之間討論度很高。