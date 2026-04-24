一喝回不去！好市多上架青花驕「解膩飲品」 她秒扛兩箱：太划算

超市、賣場販售的商品種類豐富又齊全，有時還能發現知名餐廳或店家推出的相關熱門產品。有一名女網友日前到好市多看到知名麻辣鍋餐廳「青花驕」的特釀酸梅汁，讓她相當開心，立刻搬了兩箱回家。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，之前去青花驕用餐被酸梅汁驚艷到，沒想到前幾天竟然發現好市多有販賣這款青花驕的酸梅汁，一箱有6瓶、每瓶1500ml，一整箱售價499元。她說青花驕店裡賣的是每瓶900m、100多元，而好市多的是1500ml，差不多80多元，CP值比較高。

原PO也毫不猶豫地立刻搬了兩箱回家品嘗，大讚喝起來酸甜適中又清爽，不像廉價化學酸梅汁，很適合搭配麻辣鍋、鹽酥雞，甚至熱炒都很解膩。

貼文一出，不少人也極力推薦，「正在糾結要買哪款飲料，看到這篇決定買它了」、「我家冰箱必備，這款喝起來沒有化學味」、「吃麻辣鍋配這瓶真的是神組合，超級解膩」、「冰過之後口感更升級，推推」、「之前都買別牌，喝過這款後就回不去了」、「之前去吃青花驕必點，沒想到好市多有大瓶裝了」、「好喝！不會很酸也不會過甜」、「跟在店裡喝的味道一模一樣」。

還有老饕分享特殊喝法，「拿來加氣泡水變成酸梅氣泡飲超消暑」、「喉嚨乾癢的時候，酸梅汁加熱再加薑片，可以溫潤喉嚨、舒緩乾癢喔！養身人路過」、「拿來兌氣泡水超驚艷，大家可以試試看」。