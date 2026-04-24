她讚萊爾富茶葉蛋袋子1設計太貼心 有人很愛也有人抱怨：蛋會掉出來

茶葉蛋是超商最常見也最熱銷的美食，業者會準備好塑膠袋放在一旁供客人取用。一名時常在Threads分享美食的網紅日前到萊爾富買茶葉蛋，發現專用的塑膠袋竟然多了一個小設計，讓她大讚萊爾富實在太貼心了，貼文一出褒貶不一，有人認為很好用，但也有網友表示蛋殼、屑屑容易掉出來。

這名網紅在Threads發文表示，昨天（23日）到萊爾富買茶葉蛋，赫然發現店家提供的塑膠袋多了手提設計，讓她相當驚喜，直呼「萊爾富根本貼心鬼！茶葉蛋的袋子竟然還有提把，讚死」，原PO也許願其他超商能夠跟進這項服務。

不少人對這個設計也很有共鳴，「買很多顆還很耐裝」、「有時候手太乾打不開袋子，它的設計因為左右有落差可以直接打開不用戳，真得很不錯」、「這個設計真的讚爆！我買茶葉蛋一律都去萊爾富」、「很喜歡這（提把設計）貼心不燙手」、「未免太讚了吧！現在塑膠袋都貴貴的，代購耗材很可觀，沒想到還有這功能的」、「我第一次用的時候有嚇到，居然還能提欸」。

但也有網友點出缺點，「喜歡隔著袋子撥蛋殼的，不喜歡那兩個手把開洞」、「剛開始把蛋嚕上來時，會不小心從提把的洞嚕出去」、「老實說我覺得這種提把袋子不好用，吃東西的時候屑屑會從洞口掉出來」、「有人說那個洞會讓人在袋子裡面剝蛋殼的時候，有機會漏出來」、「我今天早上裝蛋時，從那個洞掉出來到地上」。

部落客「Tigerdog/老虎狗」日前也在粉專分享萊爾富的茶葉蛋塑膠袋設計，大讚袋子做成手提方式十分方便，認為萊爾富在這種小細節上真的很會。她也推薦萊爾富的茶葉蛋很入味，茶香也很足又便宜，現在買兩顆茶葉蛋加一顆蘋果只要42元，這組合根本宵夜界資優生。