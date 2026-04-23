被蚊子叮怕了…她實測好市多防蚊神器大驚豔 網曝小缺點

有一名女網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一款強效防蚊噴霧的使用心得，引發網友熱烈討論。該網友表示自己屬於「超容易被蚊子叮的體質」，但自從使用這款防蚊噴霧後，外出時完全沒有被蚊蟲叮咬，讓她忍不住大讚「這款噴霧直接列入回購清單」。

根據該網友分享的資訊，這款防蚊噴霧容量為120ml，一組兩入，售價僅729元。她特別提到，與市面上部分含有「派卡瑞丁成分」的高價產品相比，這款噴霧性價比相當突出，且產品的清爽質地不黏膩、防護時間持久，堪稱防蚊產品中的CP值之王。

貼文一出，立即引來許多網友留言分享使用經驗，多數人都給予高度肯定。一名網友提到：「這罐真的好用，小朋友去學校都會被叮，噴這罐蚊子都不叮了。」另一名網友則表示：「這款不錯，對小孩跟寵物影響較小，我夏天帶貓到中庭散步也是用這款。」此外，也有網友稱讚這款產品是「戶外咖啡廳救星」，並補充：「之前買一堆其他品牌的噴霧都還是會被咬，但這瓶幾乎完全沒被咬過。」

然而，也有部分網友提出了一些使用上的小缺點。例如，有人反映「噴頭很容易壞」、「不能倒噴」以及「味道刺鼻」等問題。一位網友還提到：「這個很有效，但味道我女兒不喜歡。」也有消費者表示，雖然產品效果不錯，但價格稍高，因此會等待特價時再購買。