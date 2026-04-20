快訊

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

25秒過程全都錄！男手腳筋被挑塞汽車後車廂 丟包急診室門口

國民黨大砲議員邱于軒夫婿遭控「洗產地」 親上火線說明並致歉

聽新聞
0:00 / 0:00

好市多神級白T回來了！Logo上衣再現 會員笑：穿了直接員工優惠？

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。好市多／提供
好市多示意圖。好市多／提供

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一張照片，照片中顯示好市多賣場內販售一款印有「Costco」字樣的白色T恤，單件售價299元。該網友驚訝地表示：「哇塞！現在好市多連這個都在賣喔！」該貼文一出，立即引起網友們的熱烈討論。

照片曝光後，引發網友討論。一些網友戲稱，穿這件衣服逛賣場可能會被其他顧客誤認為是員工，甚至可能被問商品擺放的位置。有網友表示：「穿進去免刷會員卡」、「穿這個逛賣場會被問商品在哪裡」、「穿上這個去賣場有打8折我可以」。也有人調侃道：「幫忙廣告還要自己付錢喔」、「應徵沒錄取的人，可以自己買」。

然而，也有不少網友對這款T恤表現出濃厚興趣，甚至直呼：「笑死，真的假的想買」、「穿出信仰！」、「給我好市多，其餘免談」。不過，部分人則認為，這樣的設計穿出去會顯得有些好笑，直言「這不是應該用送的嗎？」、「穿出去有點好笑，這我不行」。

針對網友們的疑問，有人指出，好市多的員工其實並沒有固定制服，因此穿著這款T恤並不會真的被誤認為員工。一位網友幽默回應：「就是因為真正的員工不穿制服，才可能被誤認啊！」

至於這款T恤在台灣的銷售情況如何，一些網友也表達了好奇心：「我好奇到底賣得好不好？」

好市多 Costco 賣場

相關新聞

好市多神級白T回來了！Logo上衣再現 會員笑：穿了直接員工優惠？

有一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，分享了一張引發熱議的照片。照片中顯示，好市多販售一款印有「Costco」字樣的白色T恤，每件售價299元。該貼文一出，立即引起網友們的熱烈討論。

小家庭不划算？好市多29年資深會員離不開 直指優勢「贏在小細節」

美式賣場好市多（Costco）深受消費者喜愛，不過其販售的商品主打大份量，常令一些小家庭苦惱。一名資深會員就分享，從高雄門市開幕後便加入會員...

眼鏡族外出好幫手 好市多1拭鏡紙被推爆：用過就回不去

不少消費者在日常生活中，對於眼鏡清潔用品有各自偏好的選擇，近日有網友在社群平台分享一款在美式賣場好市多購入的「隱藏版實用小物」，引發關注。該網友表示，自從使用蔡司拭鏡紙後「就回不去了」，相當方便而且還無水痕，好奇是否也有其他人有相同感受。

好市多海鮮捲再掀爭議！消費者怒批餡料縮水、品質不穩 網喊：懷念雞肉捲

好市多的「海鮮捲」因餡料縮水問題引發消費者熱議，部分網友反映品質不穩定，批評缺乏品管。雖有消費者讚賞近期的海鮮捲，但許多人仍表達失望，甚至懷念曾下架的雞肉捲。

好市多1款甜點翻車？他吃完崩潰「難接受」 兩派網友掀論戰

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，加上販售的商品不斷推陳出新，深受不少台灣人喜愛。不過一名網友分享，近期發現一款海鹽榴槤口味冰淇淋，買回家嚐鮮後，直言味道讓他無法接受。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全聯推車「底部圓環」用途曝光！網讚：可以固定超貼心

一名網友近日在社群平台Threads分享逛賣場時的趣事，引發不少人對購物推車設計的討論。原PO表示，當天與父親一同前往全聯採買，過程中發現父親將雨傘插在推車下面的圓環處，讓她當場感到疑惑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。