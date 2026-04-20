好市多神級白T回來了！Logo上衣再現 會員笑：穿了直接員工優惠？

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享了一張照片，照片中顯示好市多賣場內販售一款印有「Costco」字樣的白色T恤，單件售價299元。該網友驚訝地表示：「哇塞！現在好市多連這個都在賣喔！」該貼文一出，立即引起網友們的熱烈討論。

照片曝光後，引發網友討論。一些網友戲稱，穿這件衣服逛賣場可能會被其他顧客誤認為是員工，甚至可能被問商品擺放的位置。有網友表示：「穿進去免刷會員卡」、「穿這個逛賣場會被問商品在哪裡」、「穿上這個去賣場有打8折我可以」。也有人調侃道：「幫忙廣告還要自己付錢喔」、「應徵沒錄取的人，可以自己買」。

然而，也有不少網友對這款T恤表現出濃厚興趣，甚至直呼：「笑死，真的假的想買」、「穿出信仰！」、「給我好市多，其餘免談」。不過，部分人則認為，這樣的設計穿出去會顯得有些好笑，直言「這不是應該用送的嗎？」、「穿出去有點好笑，這我不行」。

針對網友們的疑問，有人指出，好市多的員工其實並沒有固定制服，因此穿著這款T恤並不會真的被誤認為員工。一位網友幽默回應：「就是因為真正的員工不穿制服，才可能被誤認啊！」

至於這款T恤在台灣的銷售情況如何，一些網友也表達了好奇心：「我好奇到底賣得好不好？」