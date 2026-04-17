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小家庭不划算？好市多29年資深會員離不開 直指優勢「贏在小細節」

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多深受消費者喜愛。示意圖／聯合報系資料照
美式賣場好市多深受消費者喜愛。示意圖／聯合報系資料照

美式賣場好市多（Costco）深受消費者喜愛，不過其販售的商品主打大份量，常令一些小家庭苦惱。一名資深會員就分享，從高雄門市開幕(1997年)後便加入會員，至今仍會固定前往消費，儘管自家並非大家庭，但原po透露好市多在許多「小細節」上處理得很好，因此讓他決定持續消費。

該名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享長年在好市多消費的經驗，他表示自家可說是台灣早期會員之一，從高雄門市開幕不久便加入，即使後來成家、家庭人口減少，加上賣場距離較遠，依舊維持固定前往消費的習慣。

原po透露，朋友、同事常說好市多對小家庭辦會員不划算，但他認為好市多一些細節處理得很好，例如顧客優先的服務態度、空紙箱都會整齊疊好有條有序、賣場的小地方都很乾淨，甚至連庫存商品上幾乎不會有灰塵等。

原po坦言，好市多當然也有自身的問題，但他認為不至於影響他消費的決定，同時他也好奇大家為何會選擇在好市多消費。

文章曝光，其他會員們紛紛表示，「工作人員的服務溫度真的有差」、「米、油便宜過外面，加上買一次上萬的家電就省回會員年費」、「量大平均算下來較便宜，特價不會像別家先漲價再特價玩數字遊戲騙人」、「小家庭光買牛奶，就划算啊」、「好市多的蔬菜也比外面便宜，只是買回家如果是小家庭大多都要分裝」。

好市多

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