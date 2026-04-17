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眼鏡族外出好幫手 好市多1拭鏡紙被推爆：用過就回不去

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在好市多發現一款拭鏡紙，可以清除眼鏡鏡片上的髒污和油漬，連指紋也清得乾乾淨淨的。 示意圖／ingimage
有網友在好市多發現一款拭鏡紙，可以清除眼鏡鏡片上的髒污和油漬，連指紋也清得乾乾淨淨的。 示意圖／ingimage

不少消費者在日常生活中，對於眼鏡清潔用品有各自偏好的選擇，近日有網友在社群平台分享一款在美式賣場好市多購入的「隱藏版實用小物」，引發關注。該網友表示，自從使用蔡司拭鏡紙後「就回不去了」，相當方便而且還無水痕，好奇是否也有其他人有相同感受。

該名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」指出，自己是每日通勤的上班族，外出時眼鏡容易沾染油污及灰塵，尤其在脫下安全帽時更常不小心碰觸鏡片而留下指紋。在無法隨時清洗眼鏡的情況下，拭鏡紙成為方便的替代方案，不僅使用上很方便，也不易留下水痕。

此外，原PO也分享該產品的多用途特性，表示拭鏡紙尺寸較大，除了擦拭眼鏡外，也可用於清潔手機螢幕或安全帽面罩，效果同樣良好。因此他習慣隨身攜帶2至3包，以備不時之需。

貼文一出，不少愛用者也有同感，「個人覺得這款拭鏡紙比酒精棉片還好用，酒精棉片會有很明顯的水痕」、「原來好市多有賣，我都去眼鏡行買」、「大推！超好用，擦手機電腦都方便」、「我手機、眼鏡、後視鏡，都是用這擦的」、「我有個攝影朋友很喜歡用蔡司的鏡頭，他也都拿這張擦鏡頭跟眼鏡」、「長期購入⋯很好用啊，但只能線上購買」。

但更多人不建議直接擦拭，認為應該要先用水沖洗掉鏡片上的灰塵，最好再用洗碗精清潔後再擦拭，才能延長鏡片壽命，「安全帽就算了，眼鏡還是別直接用這個擦，沒沖水絕對刮傷」、「鏡片一律洗碗精洗」、「這個最好是用paos（洗碗精品牌）洗過再擦，不然鍍膜很快就被擦掉，擦完一天蠻有感的」、「大部分卡在鏡片上面的是油脂+灰塵，還是先用水沖掉灰塵才能延長鏡片壽命，直接擦=用灰塵打磨鏡片」。

日本一間眼鏡店的老闆曾表示，近幾年不少洗碗精是弱酸性或弱鹼性，清潔力增強，容易導致鏡片鍍膜受損。如果想要洗碗精來清潔，他建議先用大量清水稀釋，比較不容易傷鏡片，或者改用眼鏡專用的清潔劑，而且最好每天都清洗。

好市多 蔡司 眼鏡

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