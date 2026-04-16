好市多海鮮捲再掀爭議！消費者怒批餡料縮水、品質不穩 網喊：懷念雞肉捲

近期美式賣場好市多（Costco）熟食區的「海鮮捲」再度成為話題，部分消費者反映商品品質不穩定，餡料縮水問題引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片並表示，「海鮮捲縮水也太嚴重了吧！要不是天氣太熱，真想衝回去退貨⋯」。照片中可見，海鮮捲內餡空洞，內容物顯得相當稀少。

根據商品介紹，海鮮捲的內容物包含熟蝦仁、蛤蜊肉、蟹味棒及摩佐拉乳酪絲，每捲售價99元，與熟食區的牛肉捲價格相同。

網友的貼文曝光後，隨即引來大批討論，多數人認為好市多熟食區的產品品質不穩定，甚至直指「這東西沒有品管的感覺」。有網友留言表示：「這真的看包的人，很吃運氣」、「我記得之前是滿滿的餡料」、「早已失望透頂，拒絕往來」、「第一次吃感到很驚艷，後來帶家人去吃，料明顯比第一次少了很多」。

不過，也有部分網友持不同看法，表示自己近期購買的海鮮捲餡料充足，並未遇到縮水問題。一些網友留言回應：「冷凍零售版本來就這樣」、「昨天在新竹店吃海鮮捲，料很滿」、「我昨天中壢店買海鮮捲，覺得料很多欸！」。另有網友則表示：「上上禮拜買的是爆餡狀態，海鮮跟牛肉捲都很好吃。」

除了海鮮捲外，熟食區的其他商品如牛肉捲也遭到類似批評。有網友抱怨，「上次我家小孩吃到一半了還沒看到牛肉，裡面也是空間很多」。因此，也令不少消費者懷念起已下架的「雞肉捲」，還有人直言「我家只吃雞肉捲耶」。