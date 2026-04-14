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好市多1款甜點翻車？他吃完崩潰「難接受」 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。示意圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，加上販售的商品不斷推陳出新，深受不少台灣人喜愛。不過一名網友分享，近期發現一款海鹽榴槤口味冰淇淋，買回家嚐鮮後，直言味道讓他無法接受。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近期在好市多看到一款「海鹽榴槤口味冰淇淋」，因自己敢吃榴槤，決定買回家嚐鮮。不過實際品嚐後，他坦言這款結合榴槤、海鹽與奶香的風味讓他難以適應，忍不住上網詢問「真的有人覺得好吃嗎？」

貼文一出後，不少買過的會員都大推，紛紛表示「對不太敢直接吃榴槤的人來說，這冰很可以啊」、「我覺得不錯吃，可見吃的東西很主觀」、「我老公很愛欸！他說好吃」、「聞著臭吃著香，愛了」、「超級好吃，只要看到特價我一定買」、「這超好吃欸，好吃到我同事一次買五組」。

不過，也有網友持相反意見，指出「跟水果市場買回來自己冷凍還是有差」、「我覺得太鹹了，不要加海鹽，我覺得應該會很好吃」、「這種海鹽的，買了一次，吃了好幾個月才勉強吃完，真的很難吃」、「榴槤跟鹽的味道根本不搭，甚至微微帶有一點苦味」。

而好市多除了甜食外，就連熟食區也提供多樣餐點，讓民眾在逛街之餘能享受美食。本站曾報導，一名網友分享，在內湖門市竟然出現台式鹹酥雞，嚐鮮後發現「還蠻好吃的」，吸引不少人關注這項新品。

對此，不少網友都大讚「鹹香好吃」、「沒有油耗味」、「味道偏重但可以接受」，也有人提到是以杯裝方式販售，份量比一般鹹酥雞攤更多，且本身已有調味，不需額外灑粉，搭配飲料更有整體享受。

榴槤 好市多 冰淇淋 甜點

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