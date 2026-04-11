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全聯推車「底部圓環」用途曝光！網讚：可以固定超貼心

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現全聯推車設計，底部的圓環可以固定雨傘，引起熱議。示意圖／讀者提供
有網友發現全聯推車設計，底部的圓環可以固定雨傘，引起熱議。示意圖／讀者提供

一名網友近日在社群平台Threads分享逛賣場時的趣事，引發不少人對購物推車設計的討論。原PO表示，當天與父親一同前往全聯採買，過程中發現父親將雨傘插在推車下面的圓環處，讓她當場感到疑惑。

原PO描述，父親在將雨傘甩乾後，直接插入推車下面的小圓環，並解釋這樣不僅較不容易被拿走，也能避免自己忘記帶走雨傘。她好奇這個設計是否原本就是用來放置雨傘，還是只有自己不知道這個功用。

貼文曝光後，引發網友熱烈回應，不少人驚呼「原來是這樣啊」、「很棒的設計」、「真是聰明」，直言「原來還有小洞可以固定，也太貼心了吧！」、「還真不知道」。也有網友認為這樣的細節頗具巧思，形容「這設計真的很日本感，主打一個貼心但不宣揚」。

另一方面，也有不少網友表示早已知道這項用途，留言「就是放傘的沒錯」、「知道+1」，認為設計相當實用。此外，有人進一步稱讚全聯的小推車整體設計便利、品質佳，認為相較其他賣場更為貼心。

先前有消費者分享全聯其他貼心之處，一名女網友就表示，每次想煮菜都會糾結辛香料該各買多少才合適，常擔心買太多放到壞掉，或買太少又不夠用，沒想到全聯有販售「辛香料組合包」，能搞定基本調味需求，讓她直呼「看到這真的快哭了」，其他網友也直呼「好棒！這是單身者，也是獨居人的福音啊」、「根本是家庭主婦救星」。

全聯 雨傘

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