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好市多台味美食突襲開賣！限1分店搶先登場 會員吃完狂推：鹹香好吃
美式賣場 Costco（好市多）販售各式食衣住行商品，熟食區也提供多樣餐點，讓民眾在逛街之餘能享受美食。近日有網友分享，在內湖門市竟然出現台式鹹酥雞，馬上引發熱議。
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「好市多內湖店竟然有鹹酥雞，還蠻好吃的呢！」並分享照片指出，這款為台式無骨鹹酥雞，每份售價79元。貼文曝光後，吸引不少人關注這項新品。
不少實際品嚐過的網友紛紛留言表示口感不錯，「鹹香好吃」、「沒有油耗味」、「味道偏重但可以接受」，也有人提到是以杯裝方式販售，份量比一般鹹酥雞攤更多，且本身已有調味，不需額外灑粉，搭配飲料更有整體享受。
但也有人認為「79元這樣份量好像有點少」、「請問這是在美國嗎？台式鹹酥雞台灣就一堆在賣了，到底為什麼要去好事多買鹹酥雞」。最後，有網友透露現場設有試吃攤位，並引述店員說法指出，這款鹹酥雞目前為內湖店首賣，仍屬期間限定商品。
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