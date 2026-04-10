快訊

羽球亞錦賽／周天成逆轉駱建佑晉4強 暌違7年再有獎牌進帳

新莊豆漿店因客脫褲自慰爆紅 噁男被逮「沒說闆娘太辣」

勞退60歲打8折領還是65歲領全額？這年紀「黃金交叉」曝光…活過才回本

聽新聞
0:00 / 0:00

可愛！多力多滋變超巨大「擦手巾」 網笑：擦了要再洗一次手

聯合新聞網／ 綜合報導
多力多滋又出新花樣，這次將零食放大變身成「三角擦手巾」。圖擷自Threads/fe_amart1990
多力多滋又出新花樣，這次將零食放大變身成「三角擦手巾」。圖擷自Threads/fe_amart1990

多力多滋變大了！繼推出香菜、皮蛋口味深受消費者好評，多力多滋又出新花樣，這次將零食放大變身成「三角擦手巾」。量販店愛買在Threads發文，指出即日起愛買單筆購買「百事餅乾全系列商品」滿199元，直接送你一條「多力多滋三角擦手巾」，實品照片曝光後大批網友直呼「好可愛」！

愛買日前在Threads發文表示，「救命！這多力多滋大到可以擦手了？本來以為是洋芋片變巨，結果是超擬真的三角擦手巾！那個起司粉的紋路…真的會邊擦邊餓。」

愛買指出，即日起在愛買單筆購買「百事餅乾全系列商品」，滿199元贈送的擦手巾共有三款（起司、香菜、皮蛋），顏色隨機贈送，數量有限，送完為止，並提醒消費者結帳完記得帶發票去服務台領取。

消息一出引發網友熱議，「擦完應該不會有起司香菜皮蛋味吧」、「這個很有創意！」、「實在很會」、「好可愛喔」、「留友擦」、「感覺擦了要再洗一次手」。

近期肯德基也和多力多滋合作，推出限時新品「香菜爆擊蛋撻」，內餡部分使用流心香菜風味醬，蛋撻表面則鋪上香菜口味多力多滋玉米脆片，帶來清脆爽口的口感，為整體風味增添鹹香層次。「香菜爆擊蛋撻」已於3月31日起於全台肯德基門市快閃販售，限時2週登場。

餅乾 蛋撻 香菜 愛買

延伸閱讀

抹茶控瘋掉！全家1甜點網讚「會吃100個」 內餡曝光超療癒

超商原型食物夯！蒸玉米、馬鈴薯怎麼選？營養師曝吃不飽真相

全家衛生紙「封口設計」被推爆！網友讚貼心：第一張很好抽

扛著走超霸氣！好市多賣「1公尺巧克力餅乾」 網笑：老公拿門板回家

相關新聞

可愛！多力多滋變超巨大「擦手巾」 網笑：擦了要再洗一次手

多力多滋變大了！繼推出香菜、皮蛋口味深受消費者好評，多力多滋又出新花樣，這次將零食放大變身成「三角擦手巾」。量販店愛買在Threads上發文，指出即日起愛買單筆購買「百事餅乾全系列商品」滿199元，直接送你一條「多力多滋三角擦手巾」，實品照片曝光後大批網友直呼「好可愛」！

她讚好市多這款購物袋用10年很耐操 愛用者認同：一袋傳三代

隨著環保意識抬頭，再加上近期中東戰火的影響，導致塑膠袋成本也調漲，不少人消費購物開始習慣自備購物袋。有一名女網友分享家中的好市多購物袋用了10年還是很耐用，僅僅只有背帶斷裂而已，讓她捨不得丟，於是縫補好繼續用。

茶葉蛋一顆賣6元⋯美廉社竟用「高價紅殼蛋」煮 網驚：太佛了

不少人習慣早餐來顆茶葉蛋補充蛋白質，近日就有網友分享，美廉社推出的茶葉蛋優惠價，一顆最低只要6元，但店內卻使用成本較高的紅殼蛋來製作，讓他直呼「太佛心」，引發討論。

不輸麵包店！網推家樂福烘焙產品「成分單純又好吃」 老饕認同：一再回購

大賣場自製商品越來越豐富，品質也不輸給外面的商家。有網友在家樂福的麵包區買了牛奶棒、瑪德蓮，意外地覺得非常好吃，口味完全不輸給外面麵包店，貼文引來不少討論，許多老饕也認同家樂福的烘焙食品成分單純又美味，值得一再回購。

好市多驚見「隱藏版椰奶」回歸！她驚上架秒搶空 網評價兩極

近期有女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享購物經驗，表示在賣場意外發現原本僅限網路販售的椰奶產品重新上架，讓她相當驚喜。女網友指出，過去若想購買這款椰奶只能透過網購，如今能在實體門市直接入手，不僅省去運費，也增加了購買便利性，直呼是「隱藏版神品」。

首次買就踩雷？她怨好市多披薩「一片都沒切開」 內行人揭原因

一名網友在好市多購買披薩後傻眼，因為披薩一片都沒切開，影響用餐體驗。內行人提醒，外帶披薩需在結帳時特別要求切開，否則會因擔心跑位而不切。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。