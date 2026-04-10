可愛！多力多滋變超巨大「擦手巾」 網笑：擦了要再洗一次手

多力多滋變大了！繼推出香菜、皮蛋口味深受消費者好評，多力多滋又出新花樣，這次將零食放大變身成「三角擦手巾」。量販店愛買在Threads發文，指出即日起愛買單筆購買「百事餅乾全系列商品」滿199元，直接送你一條「多力多滋三角擦手巾」，實品照片曝光後大批網友直呼「好可愛」！

愛買日前在Threads發文表示，「救命！這多力多滋大到可以擦手了？本來以為是洋芋片變巨，結果是超擬真的三角擦手巾！那個起司粉的紋路…真的會邊擦邊餓。」

愛買指出，即日起在愛買單筆購買「百事餅乾全系列商品」，滿199元贈送的擦手巾共有三款（起司、香菜、皮蛋），顏色隨機贈送，數量有限，送完為止，並提醒消費者結帳完記得帶發票去服務台領取。

消息一出引發網友熱議，「擦完應該不會有起司香菜皮蛋味吧」、「這個很有創意！」、「實在很會」、「好可愛喔」、「留友擦」、「感覺擦了要再洗一次手」。

近期肯德基也和多力多滋合作，推出限時新品「香菜爆擊蛋撻」，內餡部分使用流心香菜風味醬，蛋撻表面則鋪上香菜口味多力多滋玉米脆片，帶來清脆爽口的口感，為整體風味增添鹹香層次。「香菜爆擊蛋撻」已於3月31日起於全台肯德基門市快閃販售，限時2週登場。