她讚好市多這款購物袋用10年很耐操 愛用者認同：一袋傳三代

隨著環保意識抬頭，再加上近期中東戰火的影響，導致塑膠袋成本也調漲，不少人消費購物開始習慣自備購物袋。有一名女網友分享家中的好市多購物袋用了10年還是很耐用，僅僅只有背帶斷裂而已，讓她捨不得丟，於是縫補好繼續用。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，這個購物袋陪伴了她好久，從辦理好市多會員開始使用到現在，大約10年左右的時間，耐用又堅固，沒有任何損傷。從她PO出的照片看到，紅色的袋子配上藍色的背帶，中間還有好市多英文的LOGO，看起來沒有任何破洞，雖然僅有背帶斷裂，但也因為太耐用，原PO不想丟棄，因此將背帶縫好，想繼續使用下去。

貼文引來不少共鳴，「好用！容量大不會太厚也不會太薄，整體也很立，不會偏軟，沒開車時的好幫手」、「一袋傳三代，人走袋還在」、「我的還沒斷，但是底部已經開始磨出洞了，這款真的很耐用，還在想要怎麼補」、「這個初代的購物袋真的是最耐用的！免費的真的最好用」、「我能斷的、能破的都經歷過了，補起來，2016操到現在也十年了」、「這款超耐用，現在的好薄」、「現在的材質真的不耐用，沒多久就裂了」。

這款早期的好市多購物袋主要材質是PP編織布，由聚丙烯纖維編織而成，結構非常堅韌，適合承載重物，雖然摸起來像塑膠，但它是屬於可回收材質，因為可以重複使用多次，比一般的薄塑膠袋更環保。