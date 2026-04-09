茶葉蛋一顆賣6元⋯美廉社竟用「高價紅殼蛋」煮 網驚：太佛了

不少人習慣早餐來顆茶葉蛋補充蛋白質，近日就有網友分享，美廉社推出的茶葉蛋優惠價，一顆最低只要6元，但店內卻使用成本較高的紅殼蛋來製作，讓他直呼「太佛心」，引發討論。

該名網友在Threads發文表示，自己平時會透過APP購買美廉社茶葉蛋組合，像是50顆299元，換算下來每顆約6元。沒想到近日到門市取貨時，發現店員使用的是一盒售價218元的紅殼蛋來煮茶葉蛋，平均成本約每顆22元，讓他相當驚訝。

原PO直言，店家提供低價茶葉蛋已經很划算，沒想到還選用成本較高的紅殼蛋，「真的有夠佛心」，不過他也實際比較不同蛋種後認為，味道差異不大，但紅殼蛋體型較小，因此自己還是偏好拿白殼蛋。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「一顆6元也太便宜」、「買咖啡送兩顆茶葉蛋的活動也超佛」、「很便宜，可以當方便蛋白質來源，但味道偏淡」。

也有內行人指出，門市不一定固定使用某種蛋，通常會依據庫存與保存期限調整，「正常一般還是用白蛋，有時候用效期快到的冷藏蛋」、「他們會看庫存、效期」。