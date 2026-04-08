不輸麵包店！網推家樂福烘焙產品「成分單純又好吃」 老饕認同：一再回購

大賣場自製商品越來越豐富，品質也不輸給外面的商家。有網友在家樂福的麵包區買了牛奶棒、瑪德蓮，意外地覺得非常好吃，口味完全不輸給外面麵包店，貼文引來不少討論，許多老饕也認同家樂福的烘焙食品成分單純又美味，值得一再回購。

這名網友在Threads發文表示，前幾天去逛家樂福時，經過麵包區看到架上擺放不少蛋糕、麵包以及其他糕點，他買了牛奶棒、瑪德蓮品嘗，意外發現口味不輸給外面麵包店做的，十分地好吃。他說這些都是當天現烤的，成分很單純，還大方提供試吃。

貼文一出，不少老饕也點頭稱讚，「牛奶棒真的超好吃，每次去一定買，隔天用烤箱烤過也好吃」、「瑪德蓮很好吃，之前有出黑糖麻糬瑪德蓮過，幸運的買過一次，後來就沒有了」、「瑪德蓮真的不錯，只要有去家樂福都會找一下有沒有賣」、「這的確是家樂福烘焙產品中，少數我買得下手的好選擇」、「麵包課前員工推一個，牛奶棒超好吃！很多種類幾乎當天沒買掉就報廢了，不會放很多天或換標籤繼續賣」。

還有其他人推薦不同產品，「家樂福的酸種麵包，大顆、便宜、成分超級單純」、「家樂福法棍也很讚，成分超單純又不貴真的感人」、「偷偷推家樂福熟食部的霜淇淋，香草口味裡面滿滿的香草籽，超級好吃」、「家樂福的海鹽奶油捲很好吃」、「我很推家樂福的大羊角跟小可頌，真的好吃又便宜」、「鹽可頌也很好吃」。

有內行人解釋家樂福的麵包產品有A.A無添加保證，這是坊間很少有麵包店可以通過的認證，不僅成分單純，價格也很親民，因此很推薦大家可以去家樂福買麵包。有網友質疑為何賣場的麵包沒有營養標示，這位內行人也解釋是因為散裝麵包與預包裝食品的法規要求不同，「像賣場或是一般麵包店這類現場夾取的麵包，目前食品法規上沒有強制要求要貼營養小白貼」。

統一企業在2023年完成收購台灣家樂福，這消息讓不少消費者疑慮產品的味道是否會走味，甚至擔心烘焙部門未來的去留，因此紛紛希望可以將這些好滋味保留下來。