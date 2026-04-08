快訊

車銀優逃漏稅風暴再發聲！認了「負責到底」200億稅款全繳清

綠營竹縣長卡關？傳熱門人選鄭朝方「婉拒徵召」 驚動賴總統

川普態度放軟？稱可望取消對伊朗制裁 下秒嗆提供武器「加徵50%關稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

不輸麵包店！網推家樂福烘焙產品「成分單純又好吃」 老饕認同：一再回購

聯合新聞網／ 綜合報導
許多消費者品嘗過家樂福的烘焙產品後，都大讚成分單純又好吃，值得回購。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
許多消費者品嘗過家樂福的烘焙產品後，都大讚成分單純又好吃，值得回購。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

大賣場自製商品越來越豐富，品質也不輸給外面的商家。有網友在家樂福麵包區買了牛奶棒、瑪德蓮，意外地覺得非常好吃，口味完全不輸給外面麵包店，貼文引來不少討論，許多老饕也認同家樂福的烘焙食品成分單純又美味，值得一再回購。

這名網友在Threads發文表示，前幾天去逛家樂福時，經過麵包區看到架上擺放不少蛋糕、麵包以及其他糕點，他買了牛奶棒、瑪德蓮品嘗，意外發現口味不輸給外面麵包店做的，十分地好吃。他說這些都是當天現烤的，成分很單純，還大方提供試吃。

貼文一出，不少老饕也點頭稱讚，「牛奶棒真的超好吃，每次去一定買，隔天用烤箱烤過也好吃」、「瑪德蓮很好吃，之前有出黑糖麻糬瑪德蓮過，幸運的買過一次，後來就沒有了」、「瑪德蓮真的不錯，只要有去家樂福都會找一下有沒有賣」、「這的確是家樂福烘焙產品中，少數我買得下手的好選擇」、「麵包課前員工推一個，牛奶棒超好吃！很多種類幾乎當天沒買掉就報廢了，不會放很多天或換標籤繼續賣」。

還有其他人推薦不同產品，「家樂福的酸種麵包，大顆、便宜、成分超級單純」、「家樂福法棍也很讚，成分超單純又不貴真的感人」、「偷偷推家樂福熟食部的霜淇淋，香草口味裡面滿滿的香草籽，超級好吃」、「家樂福的海鹽奶油捲很好吃」、「我很推家樂福的大羊角跟小可頌，真的好吃又便宜」、「鹽可頌也很好吃」。

有內行人解釋家樂福的麵包產品有A.A無添加保證，這是坊間很少有麵包店可以通過的認證，不僅成分單純，價格也很親民，因此很推薦大家可以去家樂福買麵包。有網友質疑為何賣場的麵包沒有營養標示，這位內行人也解釋是因為散裝麵包與預包裝食品的法規要求不同，「像賣場或是一般麵包店這類現場夾取的麵包，目前食品法規上沒有強制要求要貼營養小白貼」。

統一企業在2023年完成收購台灣家樂福，這消息讓不少消費者疑慮產品的味道是否會走味，甚至擔心烘焙部門未來的去留，因此紛紛希望可以將這些好滋味保留下來。

家樂福 麵包

延伸閱讀

監獄也有賣甜點！內行激推「每次都爆單」 這幾家超好吃

家樂福要消失了？她逛賣場見1現象超震驚 網不捨：已走入歷史

小番茄一盒10元！全聯限時下殺「結帳再折價」 婆媽驚喜：皮薄又甜

糖果是葷的？她驚見日本知名軟糖成分有「牛肉」 內行人曝真相：很正常

相關新聞

不輸麵包店！網推家樂福烘焙產品「成分單純又好吃」 老饕認同：一再回購

大賣場自製商品越來越豐富，品質也不輸給外面的商家。有網友在家樂福的麵包區買了牛奶棒、瑪德蓮，意外地覺得非常好吃，口味完全不輸給外面麵包店，貼文引來不少討論，許多老饕也認同家樂福的烘焙食品成分單純又美味，值得一再回購。

好市多驚見「隱藏版椰奶」回歸！她驚上架秒搶空 網評價兩極

近期有女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享購物經驗，表示在賣場意外發現原本僅限網路販售的椰奶產品重新上架，讓她相當驚喜。女網友指出，過去若想購買這款椰奶只能透過網購，如今能在實體門市直接入手，不僅省去運費，也增加了購買便利性，直呼是「隱藏版神品」。

首次買就踩雷？她怨好市多披薩「一片都沒切開」 內行人揭原因

一名網友在好市多購買披薩後傻眼，因為披薩一片都沒切開，影響用餐體驗。內行人提醒，外帶披薩需在結帳時特別要求切開，否則會因擔心跑位而不切。

太髒直接丟也不心痛！好市多「紙抹布」1張1.1元 主婦狂囤：從國外紅回來

不少人逛美式賣場好市多（Costco）時，總會挖到各種高CP值好物。最近就有網友分享，一款「紙抹布」清潔用品，不只吸水、吸油力驚人，遇到特價時換算下來一張只要約1.1元，讓她直呼「太髒就直接丟掉，不會心痛！」

不只去污還除臭！全聯「清潔神物」僅銅板價 內行曝：蟑螂都消失了

居家清潔用品百百種，其中「過碳酸鈉」因具備去污、除臭與漂白等多重功效，被不少家庭視為大掃除必備的「清潔神物」。近日有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享，全聯福利中心販售的過碳酸鈉推出買一送一優惠，一包原價129元，平均下來只要約65元，引發網友熱烈討論。

錯過再等一年！好市多1水果強勢回歸「只賣短短幾周」 網讚：想吃手腳要快

美式賣場好市多（Costco）近期上架紐西蘭寶石紅奇異果，引發會員關注。有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，紅色奇異果已進入產季，不過剛買回家時通常偏硬、帶酸味，建議放軟後再吃，甜度會更明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。