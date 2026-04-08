好市多驚見「隱藏版椰奶」回歸！她驚上架秒搶空 網評價兩極

近期有女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享購物經驗，表示在賣場意外發現原本僅限網路販售的椰奶產品重新上架，讓她相當驚喜。女網友指出，過去若想購買這款椰奶只能透過網購，如今能在實體門市直接入手，不僅省去運費，也增加了購買便利性，直呼是「隱藏版神品」。

原PO進一步分享個人飲用心得，認為這款椰奶與市面上常見產品不同，口感較為清爽、不會過於濃稠，帶有淡淡椰香與微甜風味，適合直接飲用。她並提到，自己常將椰奶搭配黑咖啡製作成椰奶拿鐵，風味濃郁且順口。此外，由於不含乳糖，對腸胃較為友善，飲用後不易產生脹氣不適。

貼文中也提到，原本僅打算購買一組，但現場看到不少消費者一次搬走兩、三組，受到氛圍影響自己也忍不住多拿幾組囤貨。原PO坦言，這類期間限定或不定期上架的商品，隨時可能下架，因此決定提前備貨，並提醒有興趣的消費者可留意賣場貨架。

不過，其他網友對該產品的評價則呈現兩極。有網友認為椰奶口感偏淡、質地較稀，「像奶精水」，也有人指出該產品已經很久沒有特價，吸引力有限；但也有支持者表示，椰奶加入美式咖啡風味提升不少，或用於製作甜點如西米露相當方便，甚至有家庭將其列為常備飲品。

此外，PTT過去也曾有網友討論該品牌椰奶與椰子水的口感差異。有使用者分享，椰子水冰過後風味清爽、接近東南亞現剖椰子的味道，而椰奶則有人認為偏甜、略顯膩口，但也有人喜歡其清淡中帶有濃郁香氣的特色。