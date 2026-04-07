首次買就踩雷？她怨好市多披薩「一片都沒切開」 內行人揭原因

滿心期待帶回家的披薩，結果一打開卻傻眼！一名網友分享，近期第一次在好市多買披薩，原本期待大口享用，沒想到回家開盒後卻發現整片幾乎沒切開，讓他忍不住吐槽店員作業「也太隨便了吧」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，自己第一次購買好市多披薩，在熟食區現場看到店員用滾刀搭配模具切得有模有樣，沒想到回家打開後，發現每一片都沒有真正切開，甚至連表層都沒劃開，讓他相當傻眼。

這名網友也附上照片，指出因為看到披薩正好在特價，從原價299元，折價60元後只要239元，覺得價格相當划算，卻因為這樣的狀況，影響用餐體驗。

貼文一出後，不少會員都給出解答，回應「因為外帶切斷會跑位，你結帳時一定要跟櫃台人員說『要切斷』！」、「切斷後遇到搖晃一下你的pizza就毀了，所以都沒有切斷！望周知」、「果然是第一次買，你要在結帳時特別提醒，要完全切開，不然工作人員怕披薩散掉，不會給它斷」、「好市多披薩本來就不會切開，你要特別跟店員說才會幫你切」、「我都跟結帳人員說明要切開，他們會手寫在單子上『切開』」。

而以前去好市多採買商品，最痛苦的就是結帳排到天荒地老，但這種情況以後將可避免！本站曾報導，好市多官方透露，目前正在測試一套全新的自動化結帳流程，目標是讓每位會員的結帳時間縮短到「10秒以內」。

這套「預掃描」新系統省略過去顧客推車等櫃檯的流程，改由店員提前在排隊區以手持設備掃描推車商品，等到結帳機台，顧客不用再把商品搬上搬下，直接透過行動支付，平均8秒鐘就能離開。