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太髒直接丟也不心痛！好市多「紙抹布」1張1.1元 主婦狂囤：從國外紅回來

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多（Costco）時不時祭出促銷活動，吸引消費者。圖／美聯社
好市多（Costco）時不時祭出促銷活動，吸引消費者。圖／美聯社

不少人逛美式賣場好市多（Costco）時，總會挖到各種高CP值好物。最近有網友分享一款「紙抹布」清潔用品，不只吸水、吸油力驚人，遇到特價時換算下來一張只要約1.1元，讓她直呼「太髒就直接丟掉，不會心痛！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己才剛加入會員，正處於「什麼都想買」的狀態，剛好看到朋友推薦的紙抹布正在促銷，立刻入手回家試用，沒想到實際用在廚房清潔時，效果讓她相當驚喜。

她提到，平常炸完食物後，流理台常會沾滿油漬，但這款紙抹布一擦就能快速吸附油水，而且幾乎不留下殘留髒汙。更讓她滿意的是，這類紙抹布還能簡單沖洗後重複使用約2至3次，等到太髒再丟掉即可，不但省時，也減少洗抹布的麻煩。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「1.1元很便宜耶，感覺也可以當抹布用」、「這個很厲害，聽說是主婦救星」、「之前去國外親戚家裡也有看到這個，好像從國外紅回來的」、「這個放一卷在車上，超好用」。也有網友說，「在修車廠的工作的人必備」、「我在維修設備跟工具，超級好用」。

還有網友指出，「缺點就是搬一組可以用很多年，不能買新的不方便」、「這組我上次買已經是七年前，用到現在還沒用完」。不過也有網友感嘆通膨影響，「現在的包裝是以前的一半，但價格一樣」。

不少人逛美式賣場好市多（Costco）時，總會挖到各種高CP值好物。最近就有網友推薦一款「紙抹布」清潔用品。圖擷自今購百科
不少人逛美式賣場好市多（Costco）時，總會挖到各種高CP值好物。最近就有網友推薦一款「紙抹布」清潔用品。圖擷自今購百科

好市多 抹布

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