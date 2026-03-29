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免調味超下飯！全聯高麗菜搭「1神級罐頭」 網驚豔：一吃愛上

聯合新聞網／ 綜合報導
近期高麗菜價格親民，除了清炒，許多主婦也推薦將其與麵筋罐頭、炸豆皮或蘿蔔等食材一同燜煮。圖／聯合報系資料照片
近期高麗菜價格親民，除了清炒，許多主婦也推薦將其與麵筋罐頭、炸豆皮或蘿蔔等食材一同燜煮。圖／聯合報系資料照片

近期高麗菜價格直直落，不少民眾趁著便宜大採購，但除了清炒或煮湯，還能怎麼變化呢？近日有網友在臉書社團分享自己的「清冰箱料理」，她將高麗菜搭配麵筋罐頭一起燜煮，沒想到成品出乎意料的美味，讓許多婆媽看了直呼：「要學起來！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，最近看到社友在討論麵筋料理，剛好趁著高麗菜便宜，便突發奇想試試新吃法。她好奇「高麗菜配麵筋」會不會變成地獄料理，於是動手將兩者結合，還順手丟了幾朵乾香菇下去增添豐富度。

結果這鍋「胡搞瞎搞」的組合讓她大為驚豔。原PO分享：「真的有夠好吃！麵筋整罐倒進去，醬汁加上花生香直接把高麗菜燜得超入味，連調味料都沒加就這樣搞定了，真的一吃就愛上。」

貼文一出，立刻引發熱烈討論。許多網友好奇詳細的料理步驟，原PO大方分享秘訣：先將高麗菜下鍋炒軟，接著「不要熄火」，直接將整罐花生麵筋連同湯汁倒入鍋中，蓋上鍋蓋燜煮一下讓食材入味即可。她也強調，因為罐頭本身就有豐富的湯汁與鹹甜味，所以「完全不用加水，也不用額外加調味料」。

這道懶人料理也釣出許多「麵筋愛好者」，有網友回憶：「20多年前我在一本古老食譜看過這道菜，肉片先用胡椒抓醃炒過，再加入高麗菜和麵筋罐頭，真的很神奇又好吃，我妹甚至靠這道菜在高中料理課拿最高分！」

其他網友也紛紛提供自己的進階版食譜，「花生麵筋滷蘿蔔真的是無敵好吃，這星期已經煮兩次了」、「我會改用土豆麵筋罐頭＋炸豆皮＋高麗菜，豆皮吸滿醬汁超讚，也不會太甜」、「苦瓜也很適合搭麵筋喔」。

高麗菜 料理 全聯 花生

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