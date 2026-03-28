好市多捕蚊燈哪款強？內行人揭使用技巧：和瓦數無關

隨著天氣回暖，蚊子也開始蠢蠢欲動，不少人準備入手捕蚊燈對抗。一名網友分享，近期在好市多想購買捕蚊燈，好奇兩款捕蚊燈哪一款比較好用？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」表示，近期在好市多賣場看到兩款捕蚊燈，一款是SABA 20W橫式捕蚊燈，售價999元；另一款則是勳風15W直式捕蚊燈，售價749元，不確定哪一款效果更好、也比較耐用？好奇詢問大家意見。

貼文一出後，不少買過的網友都表示「我有買SABA夏天晚上在戶外放在旁邊，劈裡啪啦響個不停，整籃的蚊子」、「我推SABA不只電蚊子，小飛蠅也很有感！要放在它是主要光源的地方是重點」、「SABA好用+1」、「SABA買三天補到一些」、「我覺得勳風電擊式的挺好用的」、「唯一推勳風」、「勳風這台我用了6年還沒壞」、「兩台都有買，都不錯用耶！」。

此外，還有內行網友分享使用「捕蚊燈」的訣竅，回應「掛在進門處效果超好，不過一年多燈管就需要換」、「旁邊一定要放寶特瓶蓋，裝滿滋養霜，用吹風機吹一下，讓誘蚊香氣充滿捕蚊燈附近，蚊子才會去」。

本站曾報導，一名網友分享過去為了防堵蚊子，已將家中門窗與各種縫隙全面封死，卻仍頻頻遭蚊子侵擾，讓他百思不得其解。經長時間觀察，他發現蚊子多半從廚房方向出現，進一步追查後，將目標鎖定在抽油煙機排風孔，他隨即以濾網包覆排風口進行測試，沒想到效果顯著，甚至直呼「蚊子消失三個月！」，經驗分享讓不少網友表示「以前還有蟑螂會從這邊進來」、「我也要回家封這裡了」。