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好市多推復古醫藥箱超實用 網熱議：時代的眼淚

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多時常推出不少讓人眼睛為之一亮的商品，藉此吸引民眾消費採購。有一名女網友日前在好市多看到一款外型有點復古的家庭醫藥箱，裡面裝有許多外用劑和衛材，一組不到500元，也勾起她的童年回憶。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」分享這款「人生保健箱」，白色蓋子配上藍色箱子，蓋子上還畫有可愛的動物卡通圖案，整體造型顯得懷舊又復古，讓她回憶起小時候家裡一定都會準備一個類似的保健箱。

貼文引來不少討論，「好可愛」、「這是時代的眼淚吧」、「外觀好復古」、「哇，好懷念喔，一定要買一個」、「這包裝真的很復古」、「再大一點更好，不然食鹽水不好放」、「桃園南崁有，藥房那邊」、「嘉義昨天去有看到，確實是在藥品附近的那幾條走道，放在很不顯眼的最下排喔」。

從《今購百科》貼出的照片看到，這款「人生保健箱」一個售價499元，打開後裡面裝有藥水、綠油精、軟膏、繃帶、棉球、紗布、酒精棉片、剪刀、鑷子等各式各樣外用劑和外用衛材，是家庭必備的基本醫療藥品，建議放在乾燥、陰涼、固定且容易拿取的地方，並定期檢查藥品有效期限，清理過期物品。

好市多

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