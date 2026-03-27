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這款全家餐包被推爆！部落客分享冰熱都好吃 老饕狂讚加熱會爆餡

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為2022年長榮航空與全家便利商店跨界合作，推出4°c冷藏鮮食、經典冷凍機上餐食、機上餐包及米果等10款聯名餐點。圖／長榮航空提供
圖為2022年長榮航空與全家便利商店跨界合作，推出4°c冷藏鮮食、經典冷凍機上餐食、機上餐包及米果等10款聯名餐點。圖／長榮航空提供

台灣超商販售的商品種類豐富多樣，簡直不輸給超市、賣場，成為不少人心目中的好鄰居。部落客「Tigerdog/老虎狗」昨（26）日分享一款在超商買到的麵包，不論是直接吃或冰過、微波過再吃，都有不同風味，讓她和家人都大讚真的很好吃。

部落客「Tigerdog/老虎狗」在臉書粉專分享這款在全家超商買到的奶油餐包，一開始是爸爸品嘗後極為讚賞，還教她各種吃法，除了可以直接吃，冰過後口感也有不同，若拿去微波會更香，甚至拿去烤過還會爆餡，也讓她推薦給大家「看到真的可以買」。

貼文一出，不少老饕也點頭認同，「好吃，買過一次小孩很喜歡」、「少數便利商店成分合格的麵包」、「我一直以來都是（吃）室溫的，結果有一天店員問我要不要微波，想說試試看結果整個爆漿到不行」、「這個我也愛吃，每次去看到會買」、「這我都氣炸鍋回烤，超好吃」、「這非常好吃，微波10-20秒」、「很好吃，但超難買」、「全家架上這個是我的第一名」。

這款奶油餐包是全家超商和長榮空廚聯名合作推出的，一份2入售價39元，其特色為紐西蘭純淨奶油內餡夾帶顆粒糖砂，吃起來有沙沙的口感且奶香濃郁。許多網友熱推使用烤箱或電鍋加熱，能達到爆漿鬆軟的美味口感。

便利商店 全家便利商店 長榮

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