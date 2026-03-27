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好市多挖到寶！她毛躁長髮「抹完立即沖」 比對照一看網服了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。美聯社
好市多示意圖。美聯社

美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，不少民眾也會在社群分享實際使用心得。近日一名長髮女網友在臉書社團發文表示，自己入手一組髮膜後驚呼「發現寶了」，實際使用後頭髮變柔順又變亮，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，自己屬於長髮，平時保養較為簡單，多半僅在洗髮後使用髮油，但效果有限，髮質仍顯毛躁，因此想嘗試搭配髮膜加強護理。她提到，上禮拜剛看到新上市的思波綺髮膜，使用時塗抹後無需等待即可沖洗，相當方便，且內含山茶花精油，洗完的味道聞起來很舒服。

她進一步分享，使用後頭髮變柔順而且也變亮了，效果讓她相當滿意，甚至請家人協助拍照記錄成果。此外，該組合除了一罐髮膜外，還附有兩包補充包，讓她直呼「相當划算」，推薦大家可以買。

貼文曝光後，引來不少網友留言討論，有人表示「是真的好用，就是罐裝好不方便，為什麼不出擠壓瓶呀」、「我也有買吹完頭髮頭髮很柔順，好用～好市多這組便宜，會回購！」。也有網友分享家人燙髮後使用，護髮效果優異，甚至有自然捲族群表示，使用後吹整更為順手。

除了日常在家洗髮，也有人喜歡特地到髮廊洗頭，本站曾報導，不少人疑惑為何髮廊洗頭能維持清爽，在家洗卻容易隔天出油，即便使用相同品牌洗髮精，效果仍有差異。對此，內行網友指出關鍵在於「洗頭手法與流程」，髮廊使用的產品清潔力通常較高，洗髮時會以指腹確實按摩頭皮，徹底沖洗避免殘留；反觀自己在家清洗，常因手法或沖洗不足，影響清潔效果。

好市多 洗髮 頭髮

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