伴手禮清單+1！日本妹來台秒被「1餐具」圈粉：飯變更好吃了

一名愛台灣的日本女生來台旅遊時，意外被台灣常見的一樣餐具「圈粉」。她分享，在台灣用餐時首次接觸到不鏽鋼湯匙，直呼使用起來相當順手，甚至讓她產生「飯變更好吃」的感覺，引發許多台灣人共鳴。

該名日本女生在threads上發文回憶，當時在吃蝦仁飯時使用這種湯匙，意外發現相當順手，當下就決定要購買帶回日本。之後她在超市找到同款湯匙，帶回家後幾乎天天使用，對其實用性讚不絕口。

進一步了解後，她也發現這款湯匙不只用途單一，除了日常吃飯、喝湯外，還能應用在多種情境，例如挖冰淇淋、處理水果籽，甚至連刮魚鱗都能派上用場，功能相當多元，讓她直呼設計相當「強大」。

此外，她也觀察到這類湯匙在台灣相當普及，且有不同厚薄與材質版本，部分五金行還能找到品質更佳的款式。後來才發現原來這早就是日本人來台必買的伴手禮之一。

台灣人看到後也紛紛回應，「雖然身為台灣人有點自誇，但是我覺得這個湯匙設計，不管是吃飯、喝湯都很好用」、「從小用到大」、「我上次買了一束（12支）帶去送給大阪的好朋友」、「萬年不敗的湯匙」。