茶葉包裝爆紅！青農「微笑大頭照」太搶戲 釣出本人回應網笑翻：品質保證

在競爭激烈的零售市場中，商品想要成功吸引消費者目光，除了價格與品質外，「外包裝設計」也逐漸成為關鍵賣點。近日就有一名網友分享，自己在家樂福逛街時，因一款茶葉包裝過於吸睛，忍不住當場掏錢購買，引發熱烈討論。

原PO在Threads發文表示，自己去逛家樂福時，被一款名為「百大青農手作茶」的商品吸引，直言自己「買的不是茶，而是包裝」。從照片可見，產品外觀直接印上青農本人的「微笑大頭照」，與一般較為典雅或傳統的茶葉設計形成強烈對比，價格牌品名甚至連青農本人的姓名都印出，顯得格外搶眼。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，有人笑稱這簡直是「茶葉推坑大會」，直呼「看了都想買一罐試試」。也有設計相關背景的網友表示，這種「直接露臉」的包裝策略反而更具記憶點，甚至有人半開玩笑說，這樣的產品「像在展示戰利品」，還有人認為「有種品質掛保證的感覺」。不過，也有部分聲音持保留態度，質疑「真的有人會因為這樣埋單嗎」，或認為排版雖有趣，但也略顯衝突。

值得一提的是，有自稱與包裝上青農相識的網友留言表示，該名青農為其台大農企班同學，還主動提議可協助促成簽名收藏，而青農本人也現身回覆「感謝同學推薦」，讓不少人笑稱「本人親自背書，信任度直接拉滿」。更有網友提議，這樣的商品若附上「戰鬥卡牌」可能更具收藏價值，顯示創意包裝成功引發話題。

近年台灣青農積極透過創新行銷打開知名度，根據本站報導，除了這款茶葉外，屏東一名芭樂青農楊忠憲近日也在Threads上意外爆紅，甚至有網友標記縣長周春米協助尋人，希望他能分享「如何把芭樂種得好吃」的秘訣。隨著社群平台的擴散效應，不少青農開始透過創意行銷提升產品能見度，也讓農產品在市場上展現出更多元的樣貌。